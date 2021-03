Salzburger Sound of Music-Museum in Hellbrunn geplant

Sattler-Panorama und Weltkulturerbe-Besucherzentrum werden im ehemaligen Barock-Museum am Standort Mirabell untergebracht

Die Museum- und Kulturlandschaft in der Stadt Salzburg wird neu geordnet. Das Sattler-Panorama und das UNESCO-Weltkulturerbe-Besucherzentrum werden im ehemaligen Barock-Museum beim Mirabellgarten untergebracht und das Sound-of-Music-Museum in Hellbrunn. Die Abstimmung zwischen dem Land und der Stadt Salzburg über die letzten Details und über eine Standortanalyse sei schon weit fortgeschritten, hieß es am Freitagabend in einer Aussendung des Landes Salzburg.

"Damit schreitet auch das Gesamtprojekt der Standorterweiterung des Salzburg Museum in Verbindung mit der Schaffung des Belvedere Salzburg zügig voran", informierte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Der neue Standort für das Sattler-Panorama sei deshalb notwendig, damit die baulichen Vorschläge für die Neue Residenz in einem späteren Architekturwettbewerb "Raum für Entfaltung" vorfinden können.

Das rund 25 Meter breite Werk von Johann Michael Sattler soll am neuen Standort Mirabell, im ehemaligen Barock-Museum, dauerhaft eine neue Heimat finden. "Dieser Standort entspricht auch dem ursprünglichen Aufstellungsort des Sattler-Panoramas. Es wurde erstmals am Ostersonntag 1829 in einem Zelt präsentiert", erläuterte Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP). "Wenn all diese geplanten Projekte wie angedacht umgesetzt werden können, handelt es sich dabei um einen herausragenden Meilenstein in der Weiterentwicklung der Museumslandschaft. Wir freuen uns über die Möglichkeit, dass wir hier unsere Expertise einbringen und aktiv mitgestalten können", erklärte der Direktor des Salzburg Museum, Martin Hochleitner.

Das UNESCO-Weltkulturerbe-Besucherzentrum am Standort Mirabell soll als Informations- und Begegnungsort zur Vermittlung von Inhalt und Bedeutung des Weltkulturerbes dienen. Ein einstimmiger Beschluss im Salzburger Gemeinderat liegt dazu vor. "Zielgruppe sind dabei vor allem die Salzburgerinnen und Salzburger, aber selbstverständlich werden sich künftig auch internationale Gäste an diesem Ort über das Welterbe informieren", sagte Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP).

Der Schulterschluss zwischen Stadt und Land hinsichtlich der Gesamtentwicklung der in der Stadt angebotenen Museen stimme ihn sehr optimistisch, meinte Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ). "Gemeinsam werden wir in den kommenden Monaten und Jahren noch viel Energie und Anstrengungen aufwenden müssen, um diese faszinierenden Ideen umzusetzen." Die Zusammenführung von Sattler-Panorama und Weltkulturerbe im Mirabellgarten sowie der Standort des Sound of Music-Museums in Hellbrunn sei ein großer Gewinn für den Kulturstandort Salzburg. Als nächster Schritt werden die Details geplant und die Kosten abgeschätzt.