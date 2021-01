Salzburgerin übernimmt Leitung des Diözesanmuseums in Bamberg

37-jährige Kunsthistorikerin war bereits für die Wiener Albertina und das Domquartier in Salzburg tätig

Carola Marie Schmidt (37) aus Salzburg übernimmt die Leitung des Diözesanmuseums in Bamberg (Deutschland). Die Kunsthistorikerin folgt dem nach Paderborn gewechselten Holger Kempkens nach, wie die Pressestelle der Erzdiözese Bamberg am Freitag informierte. Schmidt war zuvor unter anderem in der Wiener Albertina, im Bergbau- und Gotikmuseum Leogang im Salzburger Pinzgau und im Domquartier in der Stadt Salzburg tätig.

Für die Erzdiözese Salzburg hat Schmidt den Audioguide und das Besucherleitsystem des Doms in Salzburg mitgestaltet. Ihr Studium der Kunstgeschichte an der Universität Wien habe die Salzburgerin von Krakau bis nach Arezzo und auch an das Courtauld Institute of Art nach London geführt, hieß es. In Bamberg habe sie sich vorgenommen, dem wissenschaftlich bereits renommierten Diözesanmuseum gemeinsam mit dem bestehenden Team ein noch schärferes Profil in der Museumslandschaft zu geben.