Sammelurkunden für Wertpapiere gibt es in Zukunft auch digital

Ziel ist, die Digitalisierung im Finanzmarkt voranzutreiben und Markt attraktiver für internationale Teilnehmer zu machen

Sammelurkunden für Wertpapiere wird es in Zukunft auch in digitaler Form geben. Die dafür geplante Änderung im Depotgesetz steht am kommenden Mittwoch im Ministerrat auf dem Programm, der Entwurf war bereits im September in Begutachtung gegangen. Ziel ist es laut Finanzministerium, die Digitalisierung und Entbürokratisierung im heimischen Finanzmarkt voranzutreiben und diesen für internationale Marktteilnehmer attraktiver zu machen.

Bisher wurden Sammelurkunden für mehrere Wertpapiere physisch erstellt und beim Zentralverwahrer - in Österreich ist das die Kontrollbank (OeKB) - zur Verwahrung eingeliefert. "Die physische Erstellung, Einlieferung und Lagerung von Sammelurkunden birgt u.a. Sicherheitsrisiken sowie belastet der Emissionsprozess unter den derzeitigen Voraussetzungen die Umwelt und bindet Personalressourcen. Darüber hinaus sind aus aktueller Sicht die am Emissionsprozess beteiligten Personen dem Risiko der Ansteckung mit Covid-19 ausgesetzt," heißt es im Begleittext des Ministeriums. Die digitale Urkunde soll hier Abhilfe schaffen.

Weiters geht das Finanzministerium davon aus, dass mit der digitalen Sammelurkunde Verwaltungskosten eingespart werden können. An den wertpapierrechtlichen Funktionen ändert sich mit der Digitalisierung nichts. Mit der Gesetzesänderung werde es außerdem möglich, Altbestände von physisch lagernden Zwischensammelurkunden und Sammelurkunden in digitale Versionen umzuwandeln.