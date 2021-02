Sandra Künzi hält Debatte um das Verhüllungsverbot den Spiegel vor

Autorin beschäftigt sich mit damit in ihrer Erzählung "Die Hülle" - "Auch Aufgabe der Literatur, zu gesellschaftspolitischen Themen Stellung zu beziehen" (Von Andrea Fiedler/Keystone-SDA)

Mit der Erzählung "Die Hülle" hat Sandra Künzi ein Stück Literatur geschrieben, das die hitzige Debatte um das Verhüllungsverbot in der Schweiz in bester Manier spiegelt. Nur: Soll sich Literatur überhaupt in die Politik einmischen? "Es ist nicht ausschließlich, aber auch die Aufgabe der Literatur, zu gesellschaftspolitischen Themen Stellung zu beziehen", sagt Sandra Künzi gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

"Literatur produziert ein Narrativ, und darin steckt der Begriff Narr, was auf Narrenfreiheit hinausläuft", so die Autorin. Diese wiederum ermögliche über Humor eine positive Form der Distanz. Künzi beweist mit "Die Hülle" einen witzigen, hintersinnigen, streckenweise auch bösen Humor. Eine namenlose Ich-Erzählerin stößt auf einer gemeinsamen Wanderung mit ihrer Freundin Charlotte mit maskierten Fasnächtlern zusammen. Offen bleibt, ob in der Innerschweiz oder im Lötschental; urchig geht jedenfalls es zu.

Charlotte verhilft ihr dann zu einem ersten Engagement, als Werbemaskottchen im Osterhasenkostüm. Und es folgt ein weiteres: Sie schlüpft in die Rolle einer Burkaträgerin und tritt in einer Talkshow auf, ohne selber auch nur die leiseste Ahnung vom Islam zu haben. Doch ihr Auftritt stößt auf ungemeines Interesse, da echte Burka- oder Niqabträgerinnen ganz offensichtlich rar sind. Fortan wird sie von Talkshow zu Talkshow gereicht - bis in einer Zeitung ein Interview mit ihr erscheint, geschrieben von ihrem Lover Klaus. Doch dieses Interview hat sie nie gegeben. Ein Schelm, wer hier nicht an den betrügerischen Schwindel des "Spiegel"-Reporters Claas Relotius denkt.

Zudem wartet die Autorin Künzi mit der Pointe auf, dass ihre Ich-Erzählerin ausgerechnet Schauspielerin ist. "Es hat mir gefallen, ein Schau-Spiel mit dem Verhüllen zu treiben", erklärt sie und verweist auf die drei Arten der Verhüllung in ihrem Buch, die sie provokativ nebeneinanderstellt. In einer Schlüsselstelle von "Die Hülle" lässt sie ihre Erzählerin denken: "Keine Maske, mit der man die Sau rauslassen konnte. Keine Osterhasen, die einem das Leben versüßen. Keine Burkas, um sich zu verstecken."

Burkas, um sich zu verstecken? Ist das nicht gar harmlos? "Darum geht es ja gerade: Die Schauspielerin versteckt sich in der Burka und macht dieses Stück Stoff zur Hülle. Sie weiß nichts und will gar nichts wissen über die Frauen, die wirklich darin stecken." Künzi parallelisiert ihre Schauspielerin mit den meisten Schweizerinnen und Schweizern, die am 7. März über das Verhüllungsverbot abstimmen: "Wer kennt schon eine echte Burkaträgerin? Wer hat sich ernsthaft mit den vielen Facetten des Islam auseinandergesetzt?"

Aber - und darauf zielt die Erzählung "Die Hülle" ab - die Talkshow-Burkaträgerin wie auch Klaus alias Claas Relotius sind erfolgreich, weil sie "lediglich die Erwartungen ihres Publikums erfüllen, nur die Versionen einer Geschichte erzählen, die ihr Gegenüber hören will". Und weiter sagt Künzi über die hitzigen Debatten um diese Abstimmungsvorlage: "Es geht nicht um die Burka. Es geht um unseren Umgang mit dem Fremden. Es geht um unsere Projektionen in diese Hülle." Dabei erliegt die Autorin in ihrer Erzählung nicht der Versuchung, ihren Leserinnen auch gleich noch zu sagen, wie sie abstimmen sollen. "Literarisch ist das nicht interessant", sagt Künzi.

Der schmale Band enthält die rund 70-seitige Erzählung und ein weiteres Kapitel, das mit "Demokratie" überschrieben ist. Darin verweist Künzi darauf, dass ihre Erzählung "auf den Diskussionen rund um die Volksinitiative 'Ja zum Verhüllungsverbot'" basiert; zudem sind der Initiativtext wie der Gegenvorschlag im Wortlaut abgedruckt. Und der Leserin, dem Leser stellt sich das Problem, wie sie mit dem Spiegel umgehen sollen, den ihnen die Närrin in dieser Erzählung vorhält.

(S E R V I C E - Sandra Künzi: "Die Hülle. Eine Erzählung". essais agités, Zürich/Luzern 2021, 84 Seiten, 15,50 Euro)