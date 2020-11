Sanierte Condor will im kommenden Sommer breites Programm fliegen

Ferienflieger derzeit nur mit einem Zehntel der üblichen Winter-Kapazität unterwegs - Condor rechnet frühestens 2022 mit neuem Eigentümer

Der Ferienflieger Condor will nach seiner Sanierung im kommenden Sommer ein breites Flugprogramm anbieten. Der bereits veröffentlichte Flugplan sehe ähnlich aus wie im Vorcoronajahr 2019, sagte Airline-Chef Ralf Teckentrup am Donnerstagabend in Frankfurt. "Das ist fast unser Standard-Programm." Aus seiner Sicht werde die Nachfrage anziehen, weil Corona-Impfungen und kostengünstige Schnelltests demnächst umfassend zur Verfügung stünden.

Gespräche mit Veranstaltern hätten ihm zudem gezeigt, dass die Pauschalreise gerade unter dem Eindruck der Coronakrise bei deutschen Konsumenten ein sehr beliebtes Produkt bleibe. Derzeit sei Condor nur mit einem Angebot von rund 10 Prozent der üblichen Winter-Kapazität unterwegs, sagte Teckentrup.

Die Aussicht auf einen Corona-Impfstoff und Schnelltests sorgen für Zuversicht: "Die Nachfrage im Sommer 2021 dürfte eher bei 60, 70 oder sogar 75 Prozent liegen", betonte der Condor-Chef. "Damit hat man noch nicht alle Probleme erledigt. Aber das könnte uns ein auskömmliches Wirtschaften ermöglichen."

Condor rechnet frühestens 2022 mit einem neuen Eigentümer. "Ich sehe nicht, dass wir in den nächsten zwölf Monaten einen Investorenprozess haben werden", sagte Teckentrup. "Es ist derzeit keine gute Zeit, eine Airline zu verkaufen." Dazu müssten erst einmal die Condor und der gesamte Markt wieder in Schwung kommen.

"Ein Investorenprozess wird frühestens in eineinhalb oder zwei Jahren stattfinden, so der Condor-Chef. Die staatliche KfW hat der Condor mit einem 550-Mio.-Euro-Kredit durch die Coronakrise geholfen. Die Branche erwartet, dass letztlich die staatliche Bankengruppe ein Bieterverfahren anschiebt. Ein bereits vertraglich geregelter Verkauf der Condor an die polnische Airline LOT scheiterte wegen der Virus-Pandemie.

Condor schließt Ende November das durch die Pleite des Mutterkonzerns Thomas Cook verursachte Insolvenzverfahren (Schutzschirmverfahren) endgültig ab. "Wir sind ein sehr gesundes Unternehmen", so der CEO.