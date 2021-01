Sanierung der Münchener Glyptothek erreicht Zwischenetappe

Es fehlen nur mehr die Arbeiten an der Außenfassade, die bis Sommer abgeschlossen sein sollen

Bei der Generalsanierung der Glyptothek München steht der Abschluss des ersten Bauabschnitts unmittelbar bevor. Das Museum für die Sammlung antiker Skulpturen soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit der Sonderausstellung "Bertel Thorvaldsen und Ludwig I. – Der dänische Bildhauer im bayerischen Auftrag" wiedereröffnet werden, hieß es am Montag. Im rund zweijährigen ersten Bauabschnitt wurde ein barrierefreier Zugang über den historischen "Königseingang" geschaffen.

Auch die sanitären Anlagen, Garderoben sowie die Haustechnik und Beleuchtung wurden erneuert. Durch die Umbaumaßnahmen komme deutlich mehr Licht in die Ausstellungssäle, so Museumsdirektor Florian Knauß laut Aussendung. Der zweite Bauabschnitt umfasst nun Arbeiten an der Außenfassade des Gebäudes und soll im Sommer abgeschlossen werden. Insgesamt sind für die Generalsanierung der Glyptothek rund 17 Mio. Euro Baukosten vorgesehen.