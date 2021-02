Sanofi versilbert Jahresbilanz 2020 dank Regeneron

Sanofi kündigt Milliardenübernahme in den USA an Der französische Pharmariese Sanofi-Aventis steigt mit einer Milliardenübernahme in den US-Markt für verschreibungsfreie Arzneimittel und Gesundheitsprodukte ein. Rund 1,9 Milliarden Dollar soll der Kauf der US-Firma Chattem kosten, wie beide Unternehmen mitteilten. Mit der Übernahme werde Sanofi der weltweit fünftgrößte Hersteller von Gesundheitsprodukten. In diesem Jahr rechnet Sanofi in dieser Sparte mit Umsätzen von 1,4 Milliarden Euro. In den USA ist Sanofi in dem als OTC-Geschäft (Over the Counter) bezeichneten Pharmasegment aber bislang nicht direkt präsent.