SAP schnappt sich Berliner Softwarespezialisten Signavio

SAP will bei Datenbank-Software zur Spitze aufschließen SAP will das Geschäft mit Datenbank-Software forcieren und einer der wichtigsten Anbieter werden. Der deutsche Konzern kündigte am Donnerstag an, seine Pläne am 10. April auf einer Pressekonferenz in San Francisco vorzustellen. Das Vorhaben würde den Wettbewerb mit dem Konkurrenten Oracle verschärfen, der im milliardenschweren Markt für Datenbanken-Software bisher die Spitzenposition innehat.