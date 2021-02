Sarah Wiener will Kennzeichnung technischer Enzyme in Lebensmitteln

Diese müssen auf der Zutatenliste nicht deklariert werden - Aber Wirkung auf die menschliche Gesundheit kaum erforscht

Die Fernsehköchin und Grüne EU-Abgeordnete Sarah Wiener plädiert für eine Kennzeichnungspflicht technischer Enzyme in verarbeiteten Lebensmitteln. Diese werden Fertiggerichten zugesetzt, aber deren Wirkung auf die menschliche Gesundheit sei kaum erforscht. Laut Wiener werden technische Enzyme überwiegend von gentechnisch veränderten Organismen produziert, müssen aber nicht deklariert werden.

Laut Wiener nehme die Vielfalt von natürlichen Lebensmitteln rasant ab, jedoch steige das Angebot an Fertignahrungsmitteln stetig, die sich durch lange Haltbarkeit, schnelle Zubereitung und Geschmacksmanipulation auszeichnen. "Meist enthalten sie zu viel Fett, Salz und Zucker, eine Menge Zusatzstoffe, deren Ursprung häufig nicht bekannt ist, sowie billige Füllstoffe, die den Reichtum unseres Geschmacksgedächtnisses reduzieren und betrügen. Industriell hergestellte Nahrungsmittel könnte man zu Hause, aufgrund des hohen Verarbeitungsgrades, niemals nachkochen", sagte die Grüne EU-Abgeordnete.

In der EU sind mehr als 250 dieser technischen Enzyme zugelassen. Allerdings gebe es bisher keine fundierten, unabhängigen Studien über deren Wirkung auf die menschliche Gesundheit und keine Kennzeichnungspflicht, so Wiener. Um das zu ändern, hat die EU-Abgeordnete am Mittwoch gemeinsam mit Grünen Abgeordneten aus Deutschland, Italien, Frankreich, Dänemark und Portugal eine schriftliche Anfrage an die EU-Kommission gestellt.

"Das größte Problem aktuell ist, dass niemand wissen kann, in welchem Fertigprodukt diese Stoffe vorkommen. Da technische Enzyme zu den Hilfsstoffen zählen, die im Endprodukt keine technologische Funktion mehr erfüllen, gibt es keine Pflicht, diese in der Zutatenliste anzugeben. Dabei weisen technische Enzyme zum Beispiel nicht nur in Fertig-Gebäck nachweislich Restaktivitäten auf", warnte Wiener: "Die Deklarationspflicht wäre doch das Mindeste was man uns Konsumentinnen und Konsumenten zugestehen könnte, denn erst dann könnten wir entscheiden, wollen wir natürliches oder Hightech-Brot, natürlichen oder mit technischen Enzymen versehenen Fruchtsaft kaufen?"

Handwerkliche Betriebe wie traditionelle Bäckereien und andere Lebensmittelverarbeiter fordern laut Wiener bereits seit langem, dass diese Stoffe verpflichtend anzugeben sind. Laut der EU-Verordnung Nr. 1332/2008 zu Lebensmittelenzymen sei eine EU-weite Positivliste von zugelassenen Enzymen geplant. Umgesetzt wurde bisher allerdings noch nichts.