Sartorius investiert 400 Mio. Euro in den Ausbau der Produktion

Auftragsboom für den deutschen Pharma- und Laborausrüster wegen Coronapandemie - Konzernumsatz stieg um 28 Prozent auf 2,34 Mrd. Euro

Der deutsche Pharma- und Laborausrüster Sartorius will im laufenden Jahr 400 Mio. Euro in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten stecken. Damit reagiert das MDax-Unternehmen mit Sitz in Göttingen auch auf den steigenden Bedarf der Pharmabranche. Diese hat im Zuge der Coronapandemie ihre Impfstoffforschung erheblich hochgefahren. 2020 war die Investitionssumme noch bei 240 Mio. Euro gelegen.

Die Lieferketten bei Sartorius seien inzwischen zum Teil angespannt, hieß es in einer Unternehmenspräsentation zur Bilanzvorlage für 2020 am Donnerstag.

Der Konzern, der auch als DAX-Kandidat gilt, wird seine Kapazitäten nach eigenen Angaben an mehreren Standorten weltweit ausbauen. In Yauco in Puerto Rico will Sartorius ab 2022 mit der Produktion von Zellkulturmedien beginnen, 100 neue Arbeitsplätze sollen zudem am neuen Standort Marlborough in den USA entstehen.

In Europa werde der Schwerpunkt auf Deutschland mit dem zentralen Standort Göttingen sowie Guxhagen liegen. Weitere Investitionen seien etwa im finnischen Kajaani und in Peking in China geplant. In Südkorea soll ein komplett neuer Standort für Zellkulturmedien entstehen.

Im vergangenen Jahr hatte die Coronapandemie Sartorius einen Auftragsboom beschert, der Auftragseingang zog um fast die Hälfte an. Der Konzernumsatz stieg um knapp 28 Prozent auf rund 2,34 Mrd. Euro. Unter dem Strich kletterte der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um rund 44 Prozent auf 226,3 Mio. Euro.