Sassoli: Europa wird weiterhin "bewundert und beneidet"

EU-Parlamentspräsident Sassoli ruft in Berliner Rede zu einem stärkeren Europa auf

Die Covid-19-Pandemie und ein neuer Schub für ein geeintes Europa sind im Mittelpunkt der diesjährigen Berliner Europarede gestanden, die der Präsident des Europäischen Parlaments, David Sassoli, am heutigen Montag hielt. Erstmals seit der ersten Rede 2010, die alljährlich von der CDU-nahen Konrad Adenauer-Stiftung in Berlin am Tag des Mauerfalls, dem 9. November, organisiert wird, fand sie als Online-Veranstaltung statt.

"Ein geteiltes Europa wäre unfähig zu reagieren", sagte der EU-Parlamentspräsident im Hinblick auf Mauerfall und Pandemie. "Wir werden bewundert und beneidet, und für viele in der Welt sind wir ein Beispiel für Demokratie und Nichtdiskriminierung und als soziales Modell, das seinesgleichen sucht."

Europa kämpfe derzeit gegen die größte Krise, die es je gesehen habe. Doch habe es gut reagiert und neue Instrumente bereitgestellt. "Mangel an Solidarität ist eine tödliche Gefahr für Europa", warnte der italienische Sozialdemokrat. "Europa war nicht unvorbereitet. Die Herausforderung war immens und wird noch Jahre dauern."

Er habe sich dafür einzusetzen versucht, dass sich die Demokratie im Parlament nicht von der Pandemie besiegen lässt. "Wir haben uns angepasst, damit das Parlament funktioniert und nicht stecken bleibt", sagte Sassoli. "Die Zukunft wird es uns nicht erlauben auf alten Riten und Bräuchen auszuruhen."

Auf dem Höhepunkt der Krise öffne sich nun die zweite Phase, sagte Sassoli: "Da geht es um materielle Hilfen für die Mitbürger. Viele wurden in die Armut getrieben." Auch Länder, die krisenresistenter schienen, stünden vor großen Problemen. Deshalb, so der Parlamentspräsident: "Wir brauchen mehr Regierung. Die Debatte über ein neues und anderes Europa ist das, was wir brauchen."

Europa müsse sich an die veränderte Welt anpassen. Deshalb habe das Europäische Parlament schon lange die Revision des Vertrags (von Lissabon, Anm.) verlangt. Eine große Konferenz über die Zukunft Europas werde Gelegenheit bieten, die Vorschläge den nationalen Parlamenten vorzustellen. Dies sei ein großes Anliegen dieser Legislaturperiode, weshalb Sassoli seine Hoffnung ausdrückte, Deutschland, das derzeit den Vorsitz innehabe, möge eine Einigung über die Leitung der Konferenz erzielen. "Es wird die Gelegenheit sein, die Seele des europäischen Projekts zu entdecken", bekräftigte Sassoli. Es gelte die Arbeit dazu so bald wie möglich aufzunehmen.

Schließlich forderte der Präsident des Europäischen Parlaments die Anerkennung des Internetgebrauchs als Menschenrecht. "Das Fehlen ist ein Grund dafür, dass Menschen ausgegrenzt und an den Rand gedrängt werden." Man komme nicht umhin, das Internet als Werkzeug der Demokratie zu nutzen. "Wie jedes Projekt brauchen wir einen neuen Humanismus", sagte Sassoli abschließend. "Wir wollen Protagonisten unserer Zukunft sein."