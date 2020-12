Saudi-Arabien: Fall von Aktivistin Al-Hathlul inspiriert Kinderbuch

"Ludschain träumt von Sonnenblumen" für Kinder im Alter zwischen vier und acht Jahren soll im Frühjahr 2022 erscheinen - Illustrationen von Rebecca Green

Der Fall der inhaftierten Frauenrechtsaktivistin Ludschain al-Hathlul in Saudi-Arabien soll Grundlage für ein neues Kinderbuch werden. Das Bilderbuch mit dem Titel "Loujain Dreams of Sunflowers" ("Ludschain träumt von Sonnenblumen") für Kinder im Alter zwischen vier und acht Jahren soll im Frühjahr 2022 erscheinen. Das teilten Al-Hathluls Familie und Unterstützer am Montag mit.

Die Geschichte handelt demnach von einem Mädchen, das davon träumt, zu einem gewaltigen Feld aus Sonnenblumen zu fliegen. Sie lebt aber in einem Land, in dem nur Buben fliegen dürfen. Bebildert werden soll das Buch von der US-Illustratorin Rebecca Green. Es soll auch altersgerechte Informationen über Al-Hathlul, ihre Kampagne gegen das Frauen-Fahrverbot in Saudi-Arabien, ihre Inhaftierung sowie den Kampf für Frauenrechte weltweit enthalten.

Die 31 Jahre alte Al-Hathlul ist eine der bekanntesten Aktivistinnen für Frauenrechte in dem ultra-konservativen Saudi-Arabien. Sie war im Mai 2018 festgenommen worden und sitzt seitdem in Haft. Aus Protest gegen ihre Haftbedingungen hatte sie im Oktober einen Hungerstreik begonnen. Nach Angaben ihrer Schwester wird ihr vorgeworfen, an internationalen Konferenzen teilgenommen sowie Kontakt mit Diplomaten und Menschenrechtlern gehabt zu haben. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hatte im November ihre Freilassung gefordert.