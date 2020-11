Saudi-Arabien: Fall von Aktivistin Al-Hathlul kommt vor Terrorgericht

Vor vier Wochen hatte sie einen Hungerstreik begonnen, um gegen ihre Haftbedingungen und den mangelnden Kontakt zu ihrer Familie zu protestieren

Der Fall der Frauenrechtsaktivistin Lujain al-Hathlul soll in Saudi-Arabien künftig vor einem Terrorgericht verhandelt werden. Das sei Ergebnis einer Sitzung des Strafgerichts in dem Königreich am Mittwoch gewesen, teilte ihre Familie mit. Grund sei die "fehlende Zuständigkeit" des Gerichts. Zudem sollten Ermittlungen wegen des Vorwurfs eröffnet werden, dass die 31-Jährige während ihrer Gefangenschaft gefoltert worden sei.

Al-Hathlul, heute eine der bekanntesten Aktivistinnen in dem ultra-konservativen Land, war im Mai 2018 gemeinsam mit anderen festgenommen worden. Vor vier Wochen hatte sie einen Hungerstreik begonnen, um gegen ihre Haftbedingungen und den mangelnden Kontakt zu ihrer Familie zu protestieren. Nach Angaben ihrer Schwester wird ihr vorgeworfen, an internationalen Konferenzen teilgenommen sowie Kontakt mit Diplomaten und Menschenrechtlern gehabt zu haben.

Beim Gerichtstermin am Mittwoch habe sie laut ihrer Familie schwach ausgesehen. "Ihr Körper zitterte unkontrolliert und ihre Stimme war schwach und brüchig", teilten ihre Unterstützer und die Familie mit. Al-Hathluls Schwester Lina zeigte sich empört darüber, dass bis heute keine Beweise in dem Fall vorgelegt worden seien. Es sei "unbegreiflich", dass erst jetzt - zweieinhalb Jahre nach ihrer Festnahme - die Zuständigkeit des Gerichts neu geklärt werden müsse.

Menschenrechtlern zufolge wurden Al-Hathlul und andere Aktivistinnen während ihrer Gefangenschaft gefoltert. Die Regierung in Riad bestreitet dies. Sie soll gezwungen worden sein, eine Erklärung zu unterschreiben, dass sie nicht gefoltert wurde.

Al-Hathlul und weitere inhaftierte Aktivistinnen kämpfen für eine Stärkung der Frauenrechte in Saudi-Arabien. Sie fordern unter anderem ein Ende des Systems männlicher Vormundschaft. Einige Regelungen wurden in vergangenen Jahren hier zwar gelockert. Frauen benötigen für viele Entscheidungen des Lebens aber immer noch die Erlaubnis eines Mannes, etwa ihr Ehemann, Vater, Bruder oder Onkel. Ohne deren Genehmigung dürfen sie etwa nicht heiraten, reisen, Bildungsprogramme wahrnehmen oder aus dem Gefängnis entlassen werden.

Der Fall beschäftigt auch die deutsche Regierung. "Wir verfolgen diesen Fall sehr aufmerksam", versicherte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin. Die Bundesregierung habe gegenüber der saudischen Regierung mehrfach unmissverständlich deutlich gemacht, dass rechtsstaatliche Prinzipien einzuhalten seien und die angeklagte Frauenrechtsaktivistin freigelassen werden müsse.