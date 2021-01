Saudi-Arabien meldet starken Rückgang der Hinrichtungen 2020

27 Todesurteile wurden laut Regierung vollstreckt

In Saudi-Arabien ist die Zahl der Hinrichtungen nach Regierungsangaben im vergangenen Jahr stark zurückgegangen. 2020 seien 27 Straftäter hingerichtet worden, teilte die Menschenrechtskommission der Regierung am Montag mit. Dies entspreche einem Rückgang von 85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Abnahme ist demnach zum Teil auf eine Aussetzung der Todesstrafe bei Drogendelikten zurückzuführen.

Diese und weitere Justizreformen sind Teil von Kronprinz Mohammed bin Salmans Bemühungen, das ultrakonservative Königreich zu modernisieren. Der Golfstaat steht seit langem wegen einer der höchsten Hinrichtungsraten der Welt und eines laut Aktivisten undurchsichtigen Justizsystems in der Kritik. Menschenrechtler bezweifeln jedoch, dass durch die Reformen politische Gefangene freigelassen und das Vorgehen gegen Andersdenkende gestoppt wird.

2019 wurden in Saudi-Arabien laut Amnesty International 184 Menschen hingerichtet - so viele wie nie binnen eines Jahres. Der in London ansässigen Menschenrechtsgruppe Reprieve zufolge könnten in diesem Jahr aber wieder mehr Todesurteile vollstreckt werden. So habe die Regierung im letzten Quartal 2020 wieder vermehrt Menschen hingerichtet. Der Rückgang im vergangenen Jahr sei teilweise auf die Corona-Beschränkungen zurückzuführen.