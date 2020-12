Saudi-Arabien weist Foltervorwürfe von Aktivistin Hathlul zurück

Aktivistin wird an geheimen Ort festgehalten

Ein Gericht in Saudi-Arabien hat die Foltervorwürfe der inhaftierten Frauenrechtlerin Lujain al-Hathlul nach Angaben ihrer Unterstützer zurückgewiesen. Die Ermittlungen dazu seien abgeschlossen, heißt es in einem unveröffentlichten Bericht, den Hathlul nach Angaben ihrer Schwester Lina am Dienstag vom Gericht erhielt. Medienberichten zufolge beruht er auf ärztlichen Befunden, Aufnahmen von Überwachungskameras und Zeugenaussagen.

Der saudi-nahe Nachrichtenkanal Al-Arabija berichtete am Mittwoch, dass Hathlul innerhalb von 30 Tagen Widerspruch einlegen kann. Die Aktivistin wurde nach Angaben ihrer Familie drei Monate nach ihrer Festnahme im Mai 2018 an einem geheimen Ort festgehalten. Sie hat ihrer Familie zufolge berichtet, geschlagen und unter anderem mit Elektroschocks und durch simuliertes Ertränken gefoltert worden zu sein. Zudem sitze sie in Einzelhaft und sei sexuell belästigt worden. Die saudische Regierung hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Hathlul, die unter anderem durch die Kampagne zum Ende des Frauen-Fahrverbots im Land bekannt wurde, zählt zu den international bekanntesten Aktivisten in Saudi-Arabien. Der 31-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, zum Aufruhr angestachelt und zu einer Veränderung des politischen Systems aufgerufen zu haben. Die Staatsanwaltschaft fordert die Höchststrafe von 20 Jahren Haft.