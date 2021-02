Saudi-Arabien will eigene Rüstungsindustrie stärken

Investitionen von mehr als 20 Milliarden Dollar geplant

Saudi-Arabien will seine Rüstungsindustrie erheblich ausbauen. Der Verbündete der USA kündigte Investitionen von mehr als 20 Milliarden Dollar (16,48 Mrd. Euro) in die heimische Verteidigungsbranche in den kommenden zehn Jahren an.

Bis zum Jahr 2030 soll rund die Hälfte des Millitärbudgets im eigenen Land investiert werden, um Entwicklung und Produktion eigener Waffen und Militärsysteme voranzutreiben, wie der Chef der Behörde für die Rüstungsbranche, Ahmed bin Abdulaziz Al-Ohali, am Samstag bei einer Konferenz in Abu Dhabi sagte.