SBO - Baader Bank bestätigt "reduce" und Kursziel 25,0 Euro

Analysten erwarten für 2020 weiter Verluste

Die Baader Bank hat ihr Kursziel von 25,0 Euro und ihre Empfehlung "reduce" für die Aktien der Schoeller Bleckmann Oilfield Equipment (SBO) in einem Ausblick auf die in der kommenden Woche anstehenden Drittquartalszahlen des Ölfeldausrüsters bestätigt.

Im August hat die Zahl der aktiven Ölplattformen in den USA einen neuen Tiefpunkt im aktuellen Abwärtstrend erreicht, schreibt der Baader-Analyst Christian Obst. Eine Trendumkehr sei derzeit nicht zu erwarten. Auch international sei die Zahl der Ölplattformen weiter rückläufig. Der Analyst erwartet vor diesem Hintergrund für heuer operative Verluste der SBO und bekräftigt seine vorsichtige Einschätzung für die Aktien des Unternehmens.

Für 2020 prognostiziert die Baader Bank für die SBO einen Verlust pro Aktie von 0,28 Euro. In den Folgejahren soll es Gewinne in der Höhe von 0,70 Euro (2021) und 1,52 Euro (2022) geben. Für 2020 wird mit keiner Dividendenzahlung gerechnet, für die Folgejahre liegen die Schätzungen unverändert bei 0,40 Euro (2021) und 0,80 Euro (2022).

Die Aktien der SBO notierten an der Wiener Börse am Mittwochvormittag mit einem Plus von 2,03 Prozent bei 27,70 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)