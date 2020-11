SBO - Credit Suisse bestätigt "Underperform"-Votum

Kursziel von 18,00 Euro nach 9-Monatszahlen ebenfalls unverändert belassen

Die Analysten der Credit Suisse haben sowohl ihr Anlagevotum "Underperform" als auch das Kursziel für die Titel des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) unverändert belassen. Der Wertpapierexperte David Farrell sieht weiterhin ein Kursziel von 18,00 Euro.

Nach der Vorlage der 9-Monatszahlen von SBO sieht der Wertpapierspezialist noch keine kurzfristige Erholung. Die Auftragseingänge im abgelaufenen Jahresviertel lagen auf dem zweitniedrigsten Quartalsniveau seit dem Jahr 2014.

Am Freitagnachmittag notierte die SBO-Aktie an der Wiener Börse mit plus 1,77 Prozent bei 28,80 Euro.

