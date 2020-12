SBO - Credit Suisse kürzt Kursziel von 18,00 auf 17,00 Euro

"Underperform"-Votum bestätigt

Die Analysten der Credit Suisse haben ihr Kursziel für die Papiere des heimischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) von 18,00 auf 17,00 Euro leicht nach unten revidiert. Unterdessen hält der Wertpapierexperte David Farrell weiterhin an seiner Verkaufsempfehlung ("Underperform") fest.

Zum Vergleich: Am Dienstag schlossen die Aktien der SBO an der Wiener Börse mit einem klaren Plus von 2,89 Prozent bei 28,50 Euro.

Die Erholung der Ölindustrie ist laut Farrell trotz der jüngsten Zuwächse bei den Ölpreisen "bestenfalls zögerlich". Dies zeige sich auch an den niedrigen Auftragseingängen der SBO. Das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres markierte hierbei das zweitschlechteste Jahresviertel seit 2014.

Beim Ergebnis je Aktie rechnet der Credit-Suisse-Analyst für das laufende Geschäftsjahr 2020 mit einem Verlust von 1,85 Euro. Im kommenden Jahr 2021 soll dann wiederum ein Gewinn von 0,42 Euro je Aktie zu Buche stehen. Für 2022 sieht der Experte einen Gewinn von 1,38 Euro je Titel. Mit einer Dividendenausschüttung rechnet er allerdings weder im heurigen Geschäftsjahr noch in den Jahren 2021 und 2022.

