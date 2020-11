Schachtel auf Kaminofen löste Brand in Tirol aus

62-Jährige versuchte Flammen mit Hand- und Leintüchern zu löschen

Eine auf einem Kaminofen abgestellte Schachtel mit Sägespänen hat am Dienstag in Hinterthiersee in Tirol (Bezirk Kufstein) einen Brand ausgelöst. Die 62-jährige Bewohnerin warf die Schachtel sofort auf den Boden, als sie das Feuer bemerkte und versuchte die Flammen mit Handtüchern und Leintüchern zu löschen, berichtete die Polizei. Als ihr das nicht gelang, verständigte sie ihren Bruder in der Nachbarwohnung. Dieser und ein weiterer Nachbar alarmierten die Feuerwehr.

Diese konnte den Brand schließlich löschen. Die 62-Jährige wurde zur Kontrolle mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Sie konnte nach der Untersuchung wieder entlassen werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war vorerst unbekannt. Im Einsatz waren 40 Mitglieder der Feuerwehr Hinterthiersee mit vier Tanklöschfahrzeugen, ein Rettungswagen und eine Polizeistreife.