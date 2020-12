Schaden auf Pottendorfer Linie wieder behoben

ÖBB: Keine Verzögerungen im Personenverkehr

Nachdem am Freitag ein Lkw in Mitterndorf an der Fischa (Bezirk Baden) beim Überqueren eines Bahnübergangs die Fahrleitung beschädigt hatte, ist der Defekt bis Samstagfrüh wieder behoben worden. Der betroffene eingleisige Streckenabschnitt zwischen Gramatneusiedl (Bezirk Bruck an der Leitha) und der Pottendorfer Katastralgemeinde Wampersdorf sei wieder befahrbar, teilte ÖBB-Sprecher Christopher Seif mit.

Zu Verzögerungen beim Personenverkehr kam es laut Seif nicht. Der Abschnitt werde im Regelfall nur vom Güterverkehr befahren und stehe nur als Umleitung für Personenzüge zur Verfügung.