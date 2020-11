Schäferhund "Quattro" aus dem Tierheim verstärkt NÖ Polizei

Vierbeiner trat 24-monatige Ausbildung an - BILD

Der aus dem Tierheim stammende belgische Schäferhund "Quattro" verstärkt zukünftig die niederösterreichische Polizei. Obwohl gewöhnlich Zuchthunde für den polizeilichen Dienst ausgewählt werden, wurde für den Vierbeiner aufgrund seiner Fähigkeiten eine Ausnahme gemacht, teilte die Exekutive am Mittwoch mit.

Der Schäferhund war im September im Alter von etwa zehn Wochen in Wien-Ottakring in einem Park an einem Baum angebunden gefunden und von einer Passantin dem TierQuarTier übergeben worden. Eine Mitarbeiterin bemerkte daraufhin das Potenzial von "Quattro", berichtete die Polizei. Tatsächlich wurde ihm auch vom Bundesausbildungszentrum für Polizeidiensthundeführer in Wien-Strebersdorf die Eignung als Polizeihund attestiert, sodass der Vierbeiner von der Einsatzabteilung Polizeidiensthundewesen der niederösterreichischen Landespolizeidirektion übernommen wurde. "Quattro" befand sich nun in der Ausbildung zum polizeilichen Schutz-, Stöber- und Fährtenhund, die 24 Monate in Anspruch nehme.