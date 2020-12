Schallenberg am Freitag in kommendem EU-Vorsitzland Portugal zu Gast

Außenminister trifft Amtskollegen Santos Silva - Covid-19, Migration oder EU-Erweiterung als Themen - Lissabon will während Ratspräsidentschaft umstrittenes Mercosur-Abkommen voranbringen

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist am Freitag in Lissabon bei seinem Amtskollegen Augusto Santos Silva zu Gast. Anlass des Besuchs ist der EU-Vorsitz Portugals im ersten Halbjahr 2021. "Die vierte portugiesische Ratspräsidentschaft ist natürlich gezeichnet von der Pandemie und den sozioökonomischen Folgen der Krise auf ganz Europa", hieß es im Vorfeld aus dem Außenministerium. Themen werden neben Covid-19 auch die Bereiche "Migration und EU-Erweiterung" sein.

Santos Silva (64) war seit den frühen 1980er Jahren als Soziologe im universitären Bereich tätig. Ab dem Jahr 2000 gehörte er als Politiker der sozialdemokratisch orientierten Sozialistischen Partei (Partido Socialista/PS) verschiedenen Regierungen auf mehreren Ministerposten (u.a. Bildung, Kultur, Verteidigung) an, seit 2015 bekleidet er das Amt des Außenministers in der Regierung von Ministerpräsident António Costa (ebenfalls PS). Santos Silva war im September 2016 in Wien mit seinem damaligen Ressortkollegen, dem heutigen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), zusammengekommen. 2017 besuchte er die KZ-Gedenkstätte Mauthausen.

Besuche aus Österreich in Portugal waren auf Außenministerebene zuletzt rar. Die letzte dezidiert bilaterale Visite liegt über 20 Jahre zurück. Anfang November 2000 traf Benita Ferrero-Waldner (ÖVP) mit ihrem Pendant Jaime Gama in Lissabon zusammen. Der damalige Besuch stand im Zeichen der Wiederaufnahme des politischen Dialogs mit Portugal nach Aufhebung der Sanktionen von 14 EU-Mitgliedern gegen die von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel geführte österreichische ÖVP-FPÖ-Regierung.

Zuletzt absolvierte Ursula Plassnik im Jahr 2007 gleich zwei Besuche in Portugal, allerdings auf EU-Ebene. Damals hatte Portugal im zweiten Halbjahr den Vorsitz der Europäischen Union inne und veranstaltete im September ein Außenminister-Treffen (Gymnich) in Viana do Castelo und im Dezember einen EU-Afrika-Gipfel in Lissabon, bei dem Österreich zudem durch den damaligen SPÖ-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) vertreten war.

Einige Schlagworte der portugiesischen Prioritäten seien bereits bekannt, so das Außenamt vor der aktuellen Reise: "Belastbares, soziales, grünes, digitales und globales Europa." Der portugiesische EU-Botschafter Nuno Brito hatte jüngst in einer Online-Diskussion zudem erklärt, Portugal wolle während seiner sechsmonatigen EU-Ratspräsidentschaft im nächsten Halbjahr soziale Themen sowie das umstrittene Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay voranbringen. Portugal plane die Abhaltung eines EU-Sozialgipfels und eines informellen EU-Gipfels im Mai in Porto, sofern die Corona-Lage dies zulasse.

Bei dem Sozialgipfel solle es um Fragen der Beschäftigung und des Gesundheitsschutzes gehen, sagte der Diplomat in der von der Brüsseler Denkfabrik European Policy Centre (EPC) organisierten Diskussion. Die Auswirkungen der Coronakrise auf die Beschäftigung und auf das Wirtschaftswachstum seien klar. Über allem stehe jedoch die Frage der Finanzierung. Dies bedeute, dass die EU eine Einigung über das Mehrjahresbudget und über den Corona-Aufbaufonds "Next Generation EU" brauche. "Ohne dies wäre es viel schwieriger zu handeln." Portugal verteidige jedenfalls die Rechtsstaatlichkeit, die ein Eckpfeiler der EU sei, meinte Brito. "Portugal hatte eine der längsten Diktaturen in Europa. Uns ist sehr bewusst, dass die Demokratie nicht selbstverständlich ist."

Laut einem Entwurf des portugiesischen Kalenders ist der Sozialgipfel in Porto für den 7. Mai vorgesehen, gefolgt von einem informellen Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs und einem EU-Indien-Gipfel in der Stadt an der Atlantikküste. Portugal will auch versuchen, einen Beschluss des Mercosur-Freihandelsabkommens so weit wie möglich voranzubringen. Die Mercosur-Staaten seien in vielen Fragen gleichgesinnt mit der EU, etwa beim Thema Multilateralismus, meinte der Botschafter. Dass das Mercosur-Abkommen noch unter portugiesischem Vorsitz ratifiziert werde, ist freilich eher unwahrscheinlich. In Österreich hat der EU-Unterausschuss des Nationalrats im Vorjahr gegen das Abkommen votiert. Die portugiesische Ratspräsidentschaft unterstützt zudem die EU-Erweiterung und die Integration der Westbalkanstaaten.

Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Österreich und Portugal hatten sich in den vergangenen Jahren vor der Coronakrise sehr dynamisch entwickelt. Die österreichischen Exporte (vor allem Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge, Fertiggüter, chemische Erzeugnisse) erhöhten sich 2019 um plus sieben Prozent auf 444 Mio. Euro, die portugiesischen Exporte nach Österreich stiegen um 10,8 Prozent auf 792 Mio. Euro. Hauptgrund dafür waren vor allem Fahrzeugexporte vom VW-Werk südlich von Lissabon. Die Zahl der österreichischen Firmenniederlassungen in Portugal beläuft sich auf rund 30, darunter befinden sich die Unternehmen Kontron, Porsche Holding Salzburg, Andritz Hydro, Zumtobel, Aspöck, RP Global Austria. Rund 500 weitere Firmen unterhalten zudem Handelsbeziehungen mit Portugal.