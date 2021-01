Schallenberg begrüßte New Start-Verlängerung als "positives Signal"

Außenminister drängt auf weitere Schritte - "2021 startet mit wichtigen Schritten gegen nukleare Aufrüstungsspirale"

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat die Einigung zwischen USA und Russland auf eine Verlängerung des Abrüstungsvertrags New Start begrüßt, zugleich aber weitere Schritte eingemahnt. "Das ist ein wichtiges Signal und ein Sicherheitsgewinn für uns alle", zeigt sich Schallenberg am Dienstagabend in einer Aussendung erfreut über die Einigung in letzter Minute.

Neben dem Inkrafttreten des Atomwaffenverbotsvertrages TPNW am vergangenen Freitag gebe dies Hoffnung auf Fortschritte und mehr Dynamik bei der nuklearen Abrüstung: "Nun bedarf es weiterer Impulse der nuklear bewaffneten Staaten", forderte Schallenberg. "Die Welt befindet sich in einer gefährlichen nuklearen Aufrüstungsspirale, Arsenale werden erweitert und modernisiert. Wir brauchen aber genau das Gegenteil: Mehr Kontrolle und Abrüstung."

Mit der Verlängerung sieht der Außenminister einen wichtigen Schritt gesetzt, aber es müssten noch mutigere folgen: "Die fünfjährige Verlängerung ist eine Atempause, aber diese muss nun genutzt werden, um den Vertrag breiter aufzusetzen. Stillstand ist angesichts der steigenden Risiken von Nuklearwaffen und ihrer humanitären Auswirkungen lebensgefährlich."

"Für Österreich bleibt die nukleare Abrüstung eine außenpolitische Priorität. So wird die erste Vertragsstaatenkonferenz des Atomwaffenverbotsvertrages TPNW in Wien stattfinden und wir stehen auch weiter - wie schon zuletzt - als Gastgeber für die strategischen Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und Russland zur Verfügung", sagte Schallenberg.