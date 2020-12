Schallenberg drängt auf EU-Erweiterung durch Westbalkanstaaten

Außenminister erwartet "keine radikale Kursänderung der USA" unter Biden - Strategische Partnerschaft mit Israel angestrebt - In Flüchtlingsfrage weiter auf "Hilfe vor Ort"-Linie - BILD

Außenminister Alexander Schallenberg drängt auf eine EU-Erweiterung durch die Westbalkanstaaten Nordmazedonien und Albanien. "Wenn wir den Westbalkan nicht mehr ganz oben auf der Agenda haben, dann werden Drittstaaten wie Russland, China, Türkei dort stärker Fuß fassen. Das ist sicher nicht in unserem Interesse", meinte er im APA-Interview. Vom Wechsel an der Spitze der US-Administration von Präsident Donald Trump auf Joe Biden sei keine "radikale Kursänderung" zu erwarten.

"Der gesamte Westbalkan hat nicht mehr Bevölkerung als die Niederlande, das können wir verkraften", meinte Schallenberg (ÖVP). Für ihn sei die Überwindung des Eisernen Vorhangs "erst dann wirklich vollbracht, wenn alle Staaten des Westbalkans Vollmitglieder der Europäischen Union sind." Dass es unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft nicht zur Eröffnung der Beitrittsgespräche gekommen sei, bedauerte der Außenminister in einem zum Jahresende geführten Gespräch mit der Austria Presse Agentur. Das sei aber auch ein Kollateralschaden der Corona-Pandemie.

Zudem gebe es bei Erweiterungen immer geopolitische Überlegungen. Auch bei früheren Erweiterungen wie durch Griechenland (1981) oder Portugal und Spanien (1986) sei es darum gegangen, neue Demokratien zu stärken. "Es gibt auch einen Wettbewerb der Lebensmodelle. Wir wollten immer, dass dem westlich-europäischen Lebensmodell mit Meinungsfreiheit, Gewaltenteilung, Grund- und Freiheitsrechte auf diesem Kontinent zum Durchbruch verholfen wird und das dürfen wir nicht ganz aus den Augen verlieren."

Zum Thema "EU-Budgetstreit" stellte Schallenberg fest, dass Wien "ein größeres Verständnis und mehr Sensibilität" für die Anliegen "unserer östlichen Nachbarn" wie Ungarn und Polen habe. Die "Rechtsstaatlichkeit" sei aber ein Grundpfeiler der EU, da gebe es "keine Abkürzungen."

Die neue US-Administration werde nach der Angelobung des Demokraten Joe Biden noch "Zeit brauchen, um Schritt zu fassen", erklärte Schallenberg. "Aber ich glaube, in wesentlichen Fragen dürfen wir keinen radikalen Kurswechsel erwarten." Mit Israel strebe Österreich eine neue "strategische Partnerschaft" an. Das bedeute aber keine Einseitigkeit. Er lehne ein "Entweder-oder-Denken" ab, formulierte Schallenberg. Natürlich gebe es auch ein Interesse an "Gesprächen auf Augenhöhe" mit den Palästinensern.

Bezüglich der Flüchtlingsfrage verteidigte Schallenberg erneut die Linie der ÖVP-Regierungsmannschaft, wonach auf "Hilfe vor Ort" zu setzen sei. Dass gewisse Hilfslieferungen etwa in Griechenland bisher nicht zum Einsatz gekommen seien, läge aber nicht im Einflussbereiche der Bundesregierung: "Wir können unsere Hilfsgüter einem souveränen Staat nur zur Verfügung stellen, dieser muss schauen, wie er sie einsetzt."

Dass Österreich in dem lateinamerikanischen Staat Venezuela dezidiert Oppositionsführer Juan Guaidó gegen die linksautoritäre Regierung von Nicoás Maduro unterstütze, sei eine "Frage der Werte". Dass hingegen Menschenrechtsverletzungen einer rechtsnationalen Übergangsregierung in Bolivien nicht kritisiert worden seien, ist für Schallenberg kein Widerspruch: "Es hängt schon von den Prozessen vor Ort ab. Guaidó wurde seines Wahlerfolges beraubt. Das ist in Bolivien nicht identisch." In Bolivien fuhr mittlerweile die sozialistische Bewegung "Movimiento al Socialismo" (MAS) des früheren Präsidenten Evo Morales einen klaren Wahlsieg ein.

Im Folgenden das APA-Interview zu den Themenbereichen EU, USA, Geopolitik, Flüchtlinge und Lateinamerika im Wortlaut.

APA: Beim Thema EU-Budgetstreit hat Österreich auf öffentliche Kritik an Ländern wie Ungarn verzichtet, weil es Brückenbauer sein will. Warum ist es nicht gelungen, das Veto Ungarns und Polens gegen das EU-Budget zu verhindern? Sollten die anderen EU-Länder nicht stärker gegen die beiden auftreten?

Schallenberg: Ja, wir wollen Brückenbauer sein. Und ja, Wien hat ein größeres Verständnis und mehr Sensibilität für die Anliegen unserer östlichen Nachbarn. Aber gerade beim Thema Rechtsstaatlichkeit und Mehrjähriger Finanzrahmen habe auch ich immer klargestellt: Da gibt es keine Abkürzungen, da gibt es keine Rabatte, das sind Grundpfeiler der Europäischen Union und das muss in diesen Deal hinein, was letztlich ja auch gelungen ist. Auch die sogenannten "Frugal Four", die "Sparsamen Vier", waren hier sehr, sehr deutlich.

APA: Österreich ist ein dezidierter Befürworter einer weiteren EU-Erweiterung am Westbalkan. Es gibt aber auch kritische Stimmen, die meinen, dass schon die "Ost-Erweiterungen" 2004 und 2007 teilweise zu früh gekommen seien, die betreffenden Staaten zum Teil nicht reif dafür waren. Auch wenn man sich Mitglieder wie Polen und Ungarn ansieht, die zwar der EU beigetreten sind, aber Brüssel mittlerweile mitunter mit Moskau aus der Zeit des Ostblock-Kommunismus vergleichen: Besteht nicht die Gefahr, dass die EU bei einer weiteren Erweiterung an Stabilität, Homogenität und damit Durchschlagskraft verliert? Wie kann das verhindert werden?

Schallenberg: Der gesamte Westbalkan hat nicht mehr Einwohner als die Niederlande, das können wir verkraften, auch die Institutionen sind dafür aufgebaut. Beitrittsverhandlungen sind ein strenger Prozess, in dem man bei Reformen auch beweisen muss, dass man nicht nur den Wortlaut von Gesetzen ändert, sondern dass diese auch umgesetzt werden - gerade im Bereich Korruptionsbekämpfung, Justiz, und so weiter.

Aber stellen wir uns vor, die Erweiterung 2004, die Überwindung des Eisernen Vorhangs, hätte nie stattgefunden, stellen wir uns vor, die Erweiterung um Kroatien, Rumänien und Bulgarien auch nicht. Was wäre geschehen? In wessen Dunstkreis wären diese Länder jetzt? Wenn wir den Westbalkan nicht mehr in der EU ganz oben auf der Agenda haben, dann werden dritte Staaten - sei es Russland, sei es China, sei es die Türkei - dort stärker Fuß fassen. Das ist sicher nicht in unserem Interesse. Für mich ist die Überwindung des Eisernen Vorhangs erst dann wirklich vollbracht, wenn alle Staaten des Westbalkans Vollmitglieder der Europäischen Union sind.

Es gibt auch einen Wettbewerb der Lebensmodelle. Wir wollten immer, dass dem westlich-europäischen Lebensmodell mit Meinungsfreiheit, Unabhängigkeit der Justiz, Gewaltenteilung, Grund- und Freiheitsrechte auf diesem Kontinent zum Durchbruch verholfen wird, und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Schon die Erweiterung 1981 um Griechenland, dann 1986 um Portugal und Spanien - das waren immer auch politische Projekte, da ging es immer auch darum, neue Demokratien zu stärken.

Ich glaube, dass Nordmazedonien und Albanien es sich wirklich redlich verdient haben. Sie haben alle Voraussetzungen erfüllt. Nordmazedonien war sogar bereit, seinen Namen zu ändern. In den Monaten der Corona-Pandemie, ist aber Sand ins Getriebe der internationalen Politik gekommen. In der Außenpolitik sind zwischenmenschliche Kontakte einfach ein wesentliches Werkzeug. Ich bedaure zutiefst die Nichteröffnung der Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien und halte sie für einen dieser Kollateralschäden. Es gab nicht genug persönliche Treffen. Man hat nicht genug miteinander geredet.

APA: Das Flüchtlingslager Moria ist weiter ein Thema. Auch jahreszeitlich bedingt ist die Lage dort katastrophal. Der Regierungspartner, die Grünen, spricht von einer "humanitären Katastrophe". Die Kirche fordert die Aufnahme von Flüchtlingen. Irritiert sie diese Kritik quasi aus dem "eigenen Lager"?

Schallenberg: Irritierend und zutiefst verstörend sind die Bilder, die uns aus Lesbos erreichen. Das sind Bilder, die in Europa nichts verloren haben und jedem unter die Haut gehen. Ich möchte aber betonen, dass die Frage nicht ist, ob wir helfen, sondern wie und wo wir weltweit helfen, denn es gibt auch andere Flüchtlingslager, sei es in Bosnien und Herzegowina, im Sudan oder im Jemen. Weltweit sind mehr als 70 Millionen Menschen auf der Flucht. Man soll bitte nicht so tun, also ob wir nicht vor Ort in Griechenland helfen würden. Wir haben uns über die Maße solidarisch gezeigt, allein in diesem Jahr fünf Millionen zur Verfügung gestellt, über das UNO-Hilfskommissariat UNHCR, und über IOM, der Internationalen Organisation für Migration. Wir haben für 2.000 Menschen Hilfsgüter zur Verfügung gestellt. Und jetzt werden wir für drei Jahre ein Projekt von SOS Kinderdorf finanzieren, das ich für sehr sinnvoll halte. 500 Kinder werden in einer Tagesbetreuungsstätte versorgt. Das sind schon ganz andere Dimensionen, die wir damit erreichen.

APA: Kritiker sagen, dass es in diesem Bereich vor allem mediale Inszenierungen gebe. Die nach Athen gebrachten Zelte seien teils gar nicht verwendet worden. Ist die Verweigerung der Aufnahme einer gewissen Anzahl von Familien mit Kindern mit den christlich-sozialen Werten vereinbar, auf die sich das ÖVP-Regierungsteam beruft?

Schallenberg: Wir können unsere Hilfsgüter einem souveränen Staat nur zur Verfügung stellen. Dieser muss schauen, wie er sie einsetzt. Wir sind auch in Kontakt mit den Griechen, und wenn es nach uns ginge, würden die Zelte schon längst stehen. Dass wir sagen, wir helfen dort, wo wir es für notwendig erachten, ist ein Ansatz, der um nichts weniger christlich-sozial und humanitär ist, als ein anderer.

APA: Die Themen Migration und Flüchtlinge sind auch eng mit Afrika verknüpft. Das kommende EU-Vorsitzland Portugal will einen Fokus auf Afrika richten. Wie muss eine künftige Afrika-Politik der EU Ihrer Meinung nach aussehen?

Schallenberg: Das Stichwort heißt Kohärenz. Wir brauchen Abkommen mit afrikanischen Ländern wie den Subsahara-Staaten. Beispielsweise das Cotonou-Abkommen, das die EU-Kommission lange verhandelt hat. Wir dürfen Afrika nicht nur aus der Perspektive der Migration oder der Sicherheitsthematik sehen, sondern als einen Kontinent der Innovation und Chancen. Afrika ist auch in der Klimapolitik ein wesentlicher Partner. Entwicklungsländer tragen zwar weniger zum CO2-Ausstoß bei, doch geht bei ihnen die Kurve steil nach oben.

Wir müssen aber als EU die Entwicklungspolitik, die Handelspolitik, die Sicherheitspolitik, die Wirtschaftszusammenarbeit besser unter einen Hut bringen. Im Menschenrechtsbereich müssen wir diesen Staaten sagen: Wir erwarten uns von euch Kooperation! Wir wollen von euch Kooperation im Bereich Rückübernahme und dafür gibt es im Handel oder bei Entwicklungspolitik Entgegenkommen. Wir müssen das in eine Politik ummünzen, die auch den europäischen Werten entspricht.

APA: Die ÖVP-Regierungsmannschaft nimmt in Flüchtlings- und Ausländerfragen, aber auch anderen Gesellschaftsbereichen dezidierte Haltungen ein. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat gemeint, dass "insbesondere Menschen, die in ihren Herkunftsländern den Sommer verbracht haben", das Coronavirus nach Österreich eingeschleppt haben. Der "politische Islam" ist ein oft frequentiertes Schlagwort. Sehen Sie nicht die Gefahr, dass da in der Gesellschaft ein Klima der Ausländerfeindlichkeit, Spaltung sowie Desintegration gefördert wird?

Schallenberg: Ich bin erstaunt, wie gewisse Aussagen in der innenpolitischen Debatte und vor allem auf Social Media für Diskussionen sorgen, die ich wirklich nicht nachvollziehen kann. Bundeskanzler Kurz hat als Außenminister über Jahre gezeigt, dass er einer der großen Advokaten der Annäherung des Westbalkans ist. Da jetzt herumzudeuteln, halte ich für völlig verfehlt. Wir haben im Sommer gewarnt, dass Mobilität und Reisen zu Zeiten der Pandemie ein großes Risiko mit sich bringen. Und es ist eine Tatsache, dass 75 Prozent der positiv Getesteten, die im Sommer nach Österreich gekommen sind, zuvor in Kroatien auf Urlaub oder am Westbalkan waren. Das ist ein Faktum und kein Fingerzeigen, und es geht um alle Reisenden aus der Region. Dem Virus ist ja die Staatsbürgerschaft egal.

Den politischen Islam betreffend: Ich glaube, der Missbrauch der Religion ist in der Außenpolitik schon lange ein Thema. Aber das Attentat vom 2. November in Wien sollte für uns da ein Weckruf gewesen sein. Momentan kommt die größte Bedrohung aus dieser Ecke. Dass sich gewisse Kreise damit schwertun, ist uns klar. Aber der Bundeskanzler hat nach dem Attentat ganz deutlich gesagt: Es geht nicht um die Religion, es geht nicht um Menschen mit Migrationshintergrund, es geht nicht um eine Religionsgemeinschaft. Nein, es geht um Menschen, die unsere offene Gesellschaft ablehnen und dazu missbräuchlich eine Religion vor sich hertrieben. Oder die ganz bewusst eine Gesellschaft umbauen wollen, wie sie es für richtig halten. Und das ist nicht zu akzeptieren. Das können wir nicht gutheißen. Das ist etwas, wo wir nicht wegschauen können.

APA: In den USA beginnt im Jänner die Präsidentschaft von Joe Biden. Welche Änderungen in den außen- bzw. geopolitischen Positionen erwarten Sie?

Schallenberg: Die US-Administration wird sicher noch Zeit brauchen, um Schritt zu fassen, das ist ganz normal. Wir müssen uns als EU überlegen, wie wir an diese Administration herantreten. Viel zu oft haben wir Rücken an Rücken statt Schulter an Schulter agiert. Aber in wesentlichen Fragen dürfen wir keinen radikalen Kurswechsel erwarten. Präsident Trump hat oft nichts anderes gefordert als eine Vorgänger: Wenn er etwa will, dass Europa mehr Verantwortung im sicherheitspolitischen Bereich übernimmt. Die Vorgänger haben es vielleicht etwas anders formuliert und auch keine Tweets abgesetzt. Aber die Botschaft war in Wirklichkeit dieselbe. Im Verhältnis mit China oder strategischen Partnern wie Russland wird es keine großen Kursänderungen geben. In der Tonalität sehr wohl.

Wo ich mir einen Wechsel erwarte und auch erhoffe, ist in der Zusammenarbeit im multilateralen Bereich. Hier gab es eine Rückwärtsbewegung der Trump-Administration, die sich aus dem Klimaabkommen, der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Welthandelsorganisation WTO zurückgezogen hat. In der internationalen Politik gibt es aber kein Vakuum. Was ist passiert? Die USA steigt aus der WHO aus, China kommt stärker rein. Das ist eine Entwicklung, die nicht in unserem Sinn sein kann. Natürlich wollen wir, dass China dort vertreten ist, aber wir wollen auch, dass unser westliches Modell dort stärker vertreten ist. Wir brauchen die USA als Partner in diesen Organisationen, auch im Kampf gegen die Pandemie. Da erhoffe ich mir eine Rückkehr der USA zum alten Kurs.

Wir sollten uns als Europäer jetzt aber nicht mit einem großen Seufzer der Erleichterung zurücklehnen und denken, jetzt ist der Weltpolizist USA wieder da und es ist alles in Ordnung. Wir werden Diskussionen mit den USA über North Stream zwei oder die Digitalsteuer führen. Die hatten wir schon mit den Vorgänger-Administrationen, und wir waren da nicht immer eins. Wir brauchen eine enge Partnerschaft mit den USA beispielsweise im Kampf gegen den Terrorismus oder in Sachen Westbalkan. Stichwort Bosnien-Herzegowina, Stichwort Verhältnis Belgrad-Pristina. Wir brauchen sie in Libyen, im Nahen Osten. Wo gerade Trump ein Game Changing erreicht hat. Wir brauchen mehr USA, nicht weniger.

APA: Nahost ist ein Stichwort. Österreich stand der Trump-Administration etwa bei Trumps Nahost-Friedensplan außenpolitisch näher als andere EU-Staaten. Bundeskanzler Kurz hat auch ein enges Verhältnis zu Israels Premier Netanyahu, aber etwa bei einem schon länger zurückliegenden Besuch in Israel mit dem Usus gebrochen, auch die Palästinensische Führung zu besuchen. Ist Österreich da nicht einseitig unterwegs? Wird sich das unter Präsident Biden ändern?

Schallenberg: Ich wurde im Frühjahr kritisiert, weil ich nicht in die Kritik eingestimmt habe, dass Trumps US-Nahost-Plan zu einer potenziellen zukünftigen Annexion palästinischer Gebiete seitens Israels führen könnte. Und ich habe damals gesagt, es sei verwunderlich, wie viele Leute plötzlich eine Kristallkugel besitzen und wissen, was im Nahen Osten geschehen wird. Jetzt sind acht Monate vergangen und von Annexionen ist weiterhin keine Rede.

Doch hat es mit dem "Abraham-Abkommen" wirklich einen Systemwechsel im Nahen Osten gegeben. Arabische, muslimische Staaten haben ihre Beziehungen zu Israel normalisiert. Es ist nicht mehr so, dass jeder Weg nach Jerusalem sozusagen über Ramallah führt. Das heißt nicht, dass wir uns nicht Verhandlungen auf Augenhöhe zwischen Palästinensern und Israelis wünschen. Aber ich glaube, dass dieses Abkommen langfristig sehr viel zur Entspannung in der Region beiträgt und man nun unter einer völlig anderen Prämisse eine Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern anstreben kann.

APA: Aber dass Bundeskanzler Kurz damals nicht nach Ramallah gefahren ist, wurde schon als einseitig wahrgenommen.

Schallenberg: Man darf solche Gesten nicht überbewerten, wir unterstützen ja auch Palästina auf seinem Weg, etwa über die ADA. Aber ich stehe dazu: Wir haben unsere Beziehungen zu Israel auf eine neue Stufe gestellt. Und wir haben im Regierungsprogramm auch ein ganz klares Bekenntnis dazu. Wir verfolgen hier eine Politik, die sehr viel stärker als bisher unsere geschichtliche Verantwortung wahrnimmt. Wir haben die österreichische Staatsbürgerschaft geöffnet für die Nachkommen der Opfer der Shoah. Ich freue mich, dass 633 Menschen - die aktuelle Zahl - sie bis jetzt bereits bekommen haben. Es wird eine wirkliche strategische Partnerschaft mit Israel geben, wo wir uns viel breiter aufstellen, die Wissenschaft, die Kultur, die Jugend, die Universitäten mit einbeziehen. Ich glaube, wir haben da sehr viel zu gewinnen. Es gibt eine ganz tolle Start-up-Szene in Tel Aviv.

APA: Wenn man eine strategische Partnerschaft mit Israel macht, welches Konzept gibt es dann hinsichtlich der Palästinenser?

Schallenberg: Das wäre ja im bilateralen Bereich. Selbstverständlich haben wir auch Programme mit der arabischen Welt. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Dieses Entweder-Oder-Denken ist grundfalsch, das führt in der Außenpolitik oft zu falschen Entschlüssen. Wir leisten ja auch unseren Beitrag zu einer Entspannung und Normalisierung im Nahen Osten. Ich bin laufend in telefonischem Kontakt mit den Kollegen aus Ägypten, Jordanien, den Emiraten oder Oman.

APA: Zurück zu den USA, zum Verhältnis mit Österreich. Was kann Wien dem neuen Präsidenten in Washington anbieten?

Schallenberg: Unser Ziel muss sein, den Nordatlantik ein Stück kleiner zu machen. Ein Thema, wo Österreich ein interessanter Partner sein kann, ist der Westbalkan. Wir bringen da sehr viel Know-how und Kontakte ein, an denen die Amerikaner interessiert sind. Das ist ein Bereich, wo wir sehr eng mit ihnen zusammenarbeiten können.

APA: Wir wird sich die republikanische Senatsmehrheit für Biden auswirken? Er kann ja außenpolitisch ohne Zustimmung nicht viel entscheiden.

Schallenberg: Es ist nicht zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten so und die USA sind auch nicht der einzige Staat, wo in einer der beiden Kammern eine andere Mehrheit besteht. Die Amerikaner haben das Check-and-Balance-System eigentlich erfunden. Und ich glaube, sie können am besten damit umgehen.

APA: Eine sehr eindeutige Haltung gab es etwa auch bei Venezuela. Obwohl Österreichs Einfluss in Lateinamerika gering ist, hat man sich dezidiert auf die Seite von Oppositionsführer Juan Guaidó gestellt.

Schallenberg: Wir treten für unsere Werte ein: Für unabhängige Justiz, Gewaltenteilung, Grund- und Freiheitsrechte, Meinungsfreiheit, Medienfreiheit, Versammlungsfreiheit. Wir können nicht einfach zuschauen, wenn in einem Staat die demokratischen Grundrechte mit Füßen getreten werden. Jetzt sind wir in Lateinamerika vielleicht nicht so exponiert wie in anderen Weltgegenden. Aber ich bin sehr dafür, dass wir dort, wo es notwendig ist, eine klare Sprache sprechen. Und dazu gehört Venezuela. Die Wahlen am 6. Dezember waren eindeutig weder fair noch frei. Sie waren eine Farce.

APA: In Lateinamerika gibt es auch noch Bolivien als umstrittenes Krisenland. Als nach der Entmachtung von Präsident Evo Morales berichtetet wurde, dass eine rechtsgerichtete Übergangsregierung Menschenrechtsverletzungen - etwa an indigenen Aktivisten - beging, wurde dies von Österreich aber nicht kommentiert oder kritisiert.

Schallenberg: Es gab innerhalb der Europäischen Union sehr wohl Diskussionen dazu. Das Vehikel in solchen Fragen ist die EU, da können wir unser Gewicht in die Waagschale werfen. Die Situation in Bolivien ist eine sehr volatile, wo wir jetzt hoffen, dass die innerbolivianischen Prozesse zwischen den beiden sehr stark verfeindeten Blöcken in einen Dialog münden. Dieses Land wird nicht vom Fleck kommen, wenn sich ein Teil der Gesellschaft immer komplett aus der Politik ausgeschlossen empfindet, und der andere glaubt, 100 Prozent für sich monopolisieren zu müssen.

APA: Wird da nicht aus ideologischer Sicht mit unterschiedlichem Maß gemessen? Weil bei Venezuela, wo es gegen eine linksautoritäre Regierung geht, ist man und hat gesagt: "So geht es nicht! Die kolportierten Menschenrechtsverletzungen einer rechtsnationalen Übergangsregierung, die mittlerweile abgewählt wurde, wurden nicht kommentiert.

Schallenberg: Es hängt schon von den Prozessen vor Ort ab. Es gab eine andere Geschichte davor. Guaidó wurde seines Wahlerfolges beraubt. Das ist in Bolivien nicht identisch.

(Das Gespräch führte Edgar Schütz/APA)