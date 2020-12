Schallenberg "enttäuscht" über Sofias Blockade für Nordmazedonien

"Nordmazedonien ist ein EU-Muster-Kandidat" - Nordmazedonischer Außenminister drückt Anteilnahme für Anschlag in Wien aus

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat sich am Montag bei einem Treffen mit seinem nordmazedonischen Amtskollegen Bujar Osmani "zutiefst enttäuscht über das Scheitern des Beginns der Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien" gezeigt. "Dieser Schritt wäre notwendig und verdient gewesen", sagte Schallenberg bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Wien.

"Bilaterale und historische Fragen müssen getrennt werden von EU-Annäherungsprozess", kritisiert er mit Blick auf das bulgarische Veto gegen einen Beginn der EU-Beitrittsgespräche mit dem Nachbarland. Schallenberg sicherte Nordmazedonien einmal mehr die Unterstützung Österreichs bei der weiteren EU-Annäherung zu. Nordmazedonien sei ein "Muster-EU-Kandidat" und habe im EU-Annäherungsprozess alles richtig gemacht, lobte der Außenminister.

In einem "leistungsorientierten und strengen, aber fairen EU-Beitrittsprozess" müssten dies anerkannt und belohnt werden, fordert er. Ein EU-Beitritt der Westbalkanländer sei wichtig. "Wir wollen keinen weißen Fleck in Europa auf der Landkarte haben", so Schallenberg.

Osmani bedankte sich für die Unterstützung Österreichs und kritisierte die erneute Verzögerung der EU-Annäherung seines Landes als "Fehler". "Wir waren bereit und wir sind auch weiterhin bereit", erklärte er. Nordmazedonien werde nicht aufgeben , sondern im Gegenteil alle Kräfte darauf konzentrieren, ein Vollmitglied der Europäischen Union zu werden, so Osmani.

Nordmazedonien wartet seit Monaten auf einen Termin für die bereits beschlossene Aufnahme der Beitrittsgesprächen. Ein Beginn scheiterte zuletzt am Widerstand Bulgariens. Das Nachbarland blockiert wegen Streitigkeiten um historische und kulturelle Einordnungen. Unter anderem lehnt Bulgarien die Bezeichnung "Mazedonisch" oder "Nordmazedonisch" für die Landessprache ab. Sofia betrachtet Nordmazedonisch als einen bulgarischen Dialekt, weshalb die Landessprache aus ihrer Sicht "offizielle Sprache der Republik Nordmazedonien" genannt werden solle.

Der nordmazedonische Außenminister nutzte seinen ersten offiziellen Besuch in Österreich, um Schallenberg "und dem ganzes österreichischen Volk" die Anteilnahme Nordmazedoniens nach dem Terroranschlag Anfang November in Wien auszudrücken. "Wir verurteilen alle Akte und Formen von Terrorismus unabhängig von ihren Wurzeln und den Tätern", erklärte Osmani, der selbst ein Vertreter der albanischen Minderheit in Nordmazedonien ist.

Schallenberg bedankte sich für die Solidarität Nordmazedoniens nach dem Anschlag: "Diese Tragödie hat unsere beiden Länder nur näher zusammengebracht", sagt er. Sowohl der in Mödling aufgewachsene Attentäter als auch eines der Opfer des Anschlags in der Wiener Innenstadt hatten familiäre Wurzeln in der albanischen Minderheit in Nordmazedonien.