Schallenberg hofft auf neue Etappe in Beziehungen EU-USA

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hofft auf eine neue Etappe der Zusammenarbeit der EU mit den USA. Das kommende EU-Vorsitzland Portugal könne dazu beitragen, die Transatlantik-Kluft wieder kleiner zu machen, erklärte Schallenberg am Freitag anlässlich eines Besuchs in Lissabon, wo er mit seinem Amtskollegen Augusto Santos Silva zusammentraf. Portugal hat im ersten Halbjahr 2021 den EU-Ratsvorsitz inne.

In den Beziehungen der Europäischen Union zu den USA gebe es durchaus "Luft nach oben", formulierte Schallenberg im Gespräch mit der APA. Es sei aber zu hoffen, dass sich diesbezüglich unter dem designierten Präsidenten Joe Biden von den US-Demokraten nach einer gewissen Anlaufzeit wieder etwas bewegen werde. Auch Portugal könne durch seinen traditionellen Transatlantik-Fokus dazu beitragen. Derzeit und in nächster Zukunft sei die US-Administration wohl noch sehr "mit sich selbst beschäftigt", aber für die Zukunft sei eine gemeinsame strategische Agenda wichtig, so Schallenberg.

Schallenberg wälzte bereits einige Ideen: So könnte es doch zielführend sein, wenn die EU-Außenminister künftig bei ihren Sitzungen in gewissen Abständen auch mit dem Amtskollegen aus den USA über wichtige Thema sprechen würden, regte er an. Zwar sei momentan die Coronakrise dominant, doch seien die USA weiterhin ein wichtiger Partner, nicht zuletzt in den Handelsbeziehungen.

Portugal könne bei seinem EU-Vorsitz auch seine Expertise in Afrika-Fragen einbringen, erklärte Schallenberg. Diese müsse über den Bereich der reinen Entwicklungszusammenarbeit hinausgehen, forderte der Außenminister und erinnerte daran, dass es unter dem österreichischen Vorsitz in der zweiten Hälfte des Jahrs 2018 einen EU-Afrika-Gipfel unter dem Motto "Kontinent der Innovationen" gegeben habe.

Bei seinem Gespräch mit Santos Silva warb Schallenberg auch für die Agenda der EU-Erweiterung am Westbalkan. Es sei schade, dass es unter dem aktuellen deutschen Vorsitz nicht zum Beginn der Beitrittsgespräche gekommen sei, bedauerte der Außenminister. Dass es zuletzt nicht gelungen sei, Bulgarien von seiner Blockade der Gespräche abzubringen, sah Schallenberg aber auch dem Coronavirus geschuldet.

Ganz allgemein bringe die Pandemie "Sand ins außenpolitische Getriebe", bedauerte der langjährige Diplomat. "Man muss nur in die Westsahara, nach Berg-Karabach oder Libyen schauen und sieht, wie Krisen im Schatten von Corona aufflackern." Umso wichtiger sei es, dass sich die EU-Länder am Gipfel in Brüssel am Donnerstag auf ein EU-Budget samt Corona-Wiederaufbaufonds geeinigt hätten. "Das war ein wichtiger Tag für Europa."

Schallenberg zeigt sich auch erfreut, selbst in Coronazeiten ein persönliches Treffen wie jenes in Lissabon wahrnehmen zu können. Ein derartiger Gedankenaustausch sei normalerweise im Vorfeld der Übergaben von EU-Ratspräsidentschaften üblich, bekräftigte er. Ein steter Dialog sei wichtig: "Österreich blickt verstärkt nach Osten und Südosten, Portugal nach Westen und Süden, und da können wir voneinander lernen."

Gesprächsbedarf könnte es während des portugiesischen Vorsitzes unter anderem bei Themen wie dem Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay geben, das Portugal weiter voranbringen will. Diesbezüglich gebe es unterschiedliche Ansichten, räumte Schallenberg ein. Etwas skeptisch sieht der Außenminister auch die Avancen der portugiesischen Links-Regierung unter Ministerpräsident António Costa (Partido Socialista/PS), die "soziale Säule" auf EU-Ebene stärken zu wollen. Die Sozialpolitik sei sehr in den Nationalstaaten verankert und von den unterschiedlichen politischen und sozialen Systemen beeinflusst, gab Schallenberg zu bedenken.

Portugals Außenminister Augusto Santos Silva (64) war seit den frühen 1980er Jahren als Soziologe im universitären Bereich tätig. Ab 2000 hatte er in verschiedenen Regierungen Ministerposten inne (u.a. Verteidigung, Bildung, Kultur), seit 2015 bekleidet er als Politiker der sozialdemokratisch orientierten PS das Amt des Außenministers in der Regierung von Ministerpräsident António Costa.