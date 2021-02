Schallenberg versichert Einsatz für Abrüstung bei UNO-Konferenz

Für Verbot autonomer Waffensysteme - "Nicht zulassen, dass Algorithmus über Leben und Tod entscheidet"

Zum Auftakt der UNO-Abrüstungskonferenz in Genf hat Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) Österreichs Engagement für Abrüstung anhand dreier Prioritäten unterstrichen. In seinem virtuellen Redebeitrag am Montag nannte der Außenminister die nukleare Abrüstung, autonome Waffensysteme und den Schutz der Zivilbevölkerung vor Explosivwaffen.

Der rasante technologische Fortschritt werfe grundlegende rechtliche, moralische und sicherheitspolitische Fragen auf, so Schallenberg. "Wir können nicht zulassen, dass ein Algorithmus über Leben und Tod entscheidet. Wir müssen dafür sorgen, dass Waffensysteme ohne sinnvolle menschliche Kontrolle völkerrechtlich verboten werden", forderte der Außenminister. Österreich teilt die Beurteilung des UNO-Generalsekretärs Antonio Guterres, dass solche Waffen politisch inakzeptabel, moralisch verwerflich und somit zu verbieten seien. Im zweiten Halbjahr 2021 werde Österreich dazu eine internationale Konferenz in Wien veranstalten.

Das Inkrafttreten des Atomwaffenverbotsvertrags sei "ein historischer Meilenstein für die Abrüstung und ein großer Schritt auf dem Weg zu einer atomwaffenfreien Welt", sagte Schallenberg weiters. Österreich freue sich auf das erste Treffen der Vertragsstaaten in Wien im Winter 2021.

Zentral bleibe für Österreich der Schutz von Zivilisten im bewaffneten Konflikten und die Stärkung des humanitären Völkerrechts. "Die Tragödien auf den weltweiten Schlachtfeldern zeigen uns schmerzhaft, dass der Schutz der Zivilbevölkerung notwendiger ist denn je", so Schallenberg.

Die Genfer Abrüstungskonferenz ist seit 1979 das ständige multilaterale UNO-Forum für die Verhandlung von Abrüstungsverträgen. Österreich ist seit 1996 einer der 65 Mitgliedsstaaten. Aufgrund des Konsensprinzips gelang seit 1996 keine Einigung auf konkrete Vertragsverhandlungen. Österreich setzt sich nach Angaben des Außenministeriums im Sinne des effizienten Multilateralismus für eine Revitalisierung der Abrüstungskonferenz ein.

