Schallenberg warnt vor Konflikten in Berg-Karabach und Äthiopien

"Brandgefährlich" und "brisant" - EU-Außenminister reden im Dezember über USA

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat bei der Videokonferenz der EU-Außenminister am Donnerstag vor Krisen in Berg-Karabach und Äthiopien gewarnt. "Der militärische Konflikt in Äthiopien ist brandgefährlich," warnte Schallenberg laut Aussendung. "Es braucht nur wenige Schritte bis zum Flächenbrand, wenn etwa die ethnischen Spannungen in anderen Regionen des Landes entzündet werden - mit unabsehbaren Folgen für die territoriale Integrität."

Es müsse unbedingt verhindert werden, dass der Konflikt auf das benachbarte Eritrea übergreift oder der Sudan durch massive Fluchtbewegungen destabilisiert werde, forderte Schallenberg. Die EU-Außenminister würden die Vermittlungsbemühungen der Afrikanischen Union voll unterstützen. Aktuell stießen diese Bemühungen allerdings auf taube Ohren.

Auch die Situation in Berg-Karabach hält der Außenminister trotz Waffenruhe für brisant. "Ich begrüße das russische Engagement, durch welches der Waffenstillstand möglich wurde. Wir dürfen jetzt nicht dem naiven Glauben erliegen, dass alles gelöst ist. Es kann nicht in unserem Interesse sein, dass dieser Konflikt einmal mehr eingefroren wird. Denn dann ist die Chance groß, dass der vor sich hin lodernde Brand früher oder später erneut aufflammt." Man müsse das völlig zerrüttete Verhältnis der beiden Seiten - Armenien und Aserbaidschan - wieder aufbauen.

Schallenberg forderte eine Rückkehr zum Verhandlungstisch unter Vermittlung der Minsk-Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Der Außenminister tauschte sich mit einer Reihe von Kontakten aus, um über den Einsatz der einen Million Euro für Berg-Karabach aus dem Auslandskatastrophenfonds zu sprechen, darunter laut Aussendung mit IKRK-Präsident Peter Maurer, dem russischen Außenminister Sergei Lawrow und dem aktuellen OSZE-Vorsitzenden, dem albanischen Premier Edi Rama. "Ich will ausloten, welche Rolle jetzt Organisationen wie die OSZE, das IKRK oder die UNESCO spielen können, um die Not leidende Zivilbevölkerung zu unterstützen, den Vertriebenen zu helfen und das religiöse und kulturelle Erbe in der Region zu schützen," so Schallenberg.

Zum Ergebnis der US-Wahlen soll eine eingehende Diskussion zu den transatlantischen Beziehungen beim nächsten EU-Außenministertreffen im Dezember folgen. "Wir dürfen nicht glauben, dass die neue US-Administration all unsere Probleme lösen wird," so Schallenberg. Europa müsse seine Hausaufgaben machen und in Eigenverantwortung agieren. Am Rande des Treffens kam es auch zu einem informellen Austausch mit dem palästinensischen Außenminister Riyad Malki.