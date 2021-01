Scharfe Kritik an geplantem Demonstrationsgesetz in Griechenland

Journalisten kritisieren Eingriff in Pressefreiheit

Medienvertreter haben ein geplantes neues Demonstrationsgesetz in Griechenland scharf kritisiert. Journalistengewerkschaften, griechische Medien sowie internationale Korrespondenten sprachen in einem offenen Brief an Heimatschutzminister Michalis Chrisochoidis am Freitag von einem "schweren Schlag für die Information der Bürger", die zu den Grundpfeilern der Demokratie gehöre.

Auf besonderen Widerstand trifft das Vorhaben, Journalisten bei Demonstrationen künftig feste Plätze zuzuweisen. Nach Ansicht der Journalisten werden sie damit an der freien Berichterstattung gehindert. Minister Chrisochoides betonte daraufhin in einem Radiointerview, spezielle Bereiche für Reporter sollten nur dann eingerichtet werden, wenn diese das etwa im Fall von Ausschreitungen selbst verlangten.

Das am Donnerstag vorgestellte Demonstrationsgesetz sieht zudem den Einsatz von Tränengas und Wasserwerfern durch die Polizei vor. Eine spezielle Einheit von Sicherheitskräften soll überdies für den Einsatz auf Universitätsgeländen abgestellt werden. Dagegen demonstrieren seit zwei Wochen Studenten in Athen und anderen Städten.