Schaurig schönes Scheitern: "Die Eroberung Amerikas" von Franzobel

Vier Jahre nach "Das Floß der Medusa" widmet sich der Österreicher in einem so opulenten wie vergnüglichen Roman der Florida-Expedition des Hernando de Soto (Von Wolfgang Huber-Lang/APA)

Franzobel liebt das Scheitern. Und er liebt historische Abenteuerromane. Daher kommt vier Jahre nach seinem Bestseller "Das Floß der Medusa", in dem er die Tragödie der 1816 gesunkenen Fregatte "Medusa" beschrieb, nun ein Roman über die 1538-43 durchgeführte Florida-Expedition des Hernando de Soto. Er hatte Pizarro nach Peru begleitet und konnte nicht genug kriegen. Das Unternehmen wurde ein Desaster. "Die Eroberung Amerikas" jedoch ist ein Schatz, den zu heben sich lohnt.

Der aus Oberösterreich stammende 53-jährige Vielschreiber, der mit seinem experimentellen Text "Krautflut" 1995 den Bachmann-Preis holte, unzählige Stücke schrieb und zuletzt so unterschiedliche Romane wie Ladislav Fuks' "Der Leichenverbrenner" und Heimito von Doderers "Die Merowinger" dramatisierte, hat, so scheint es, seine Bestimmung gefunden. Hatte er schon in früheren Romanen wie "Lusthaus oder Die Schule der Gemeinheit" und "Das Fest der Steine oder Die Wunderkammer der Exzentrik" hemmungslos der Fabulierlust gefrönt und Zeiten und Kontinente durcheinandergemischt, so hält er sich nun an genau recherchierte historische Begebenheiten, die er einerseits in den breitesten Farben und üppigsten Details auszumalen versteht, zu denen er andererseits immer wieder auf ironische Distanz geht.

Solcherart lässt sich über blutige Folter- und Hinrichtungsmethoden und Feldzüge schreiben, bei denen "das übliche Programm" in der Hinmetzelung der unzulänglich bewaffneten Gegner und der Vergewaltigung ihrer Frauen besteht, ohne, dass Voyeurismus bedient wird oder gar kolonialistische Ignoranz durchschiene. Denn das ganze Buch ist eine Anklage gegen die menschliche Gier und gegen die Hybris der Überlegenheit der weißen Rasse. Dass es nicht um Christianisierung, sondern um Bereicherung geht, ist allen Beteiligten klar. Aber zwischendurch zeigt der Autor, mit viel Schalk im Nacken, wie bei aller Brutalität doch der Keim für manche spätere Kulturleistung gelegt wird - vom Barbecue über Hamburger bis zum Football. Es ist ein durch und durch postmodernes Rezept, nach dem Franzobel vorgeht. Doch es schmeckt und macht satt.

"Mit ihm begann die Globalisierung", schreibt Franzobel über seinen spanischen Helden, den er Ferdinand Desoto nennt. Doch der ist eigentlich ein Ritter von der traurigen Gestalt. Nicht nur, weil er ausgezogen war, um sagenhafte Schätze zu erbeuten und doch fast nur auf arme, in einfachsten Verhältnissen lebende Naturvölker trifft, sondern weil er nur selten glücklich dabei ist. Sein 800 Mann starkes Expeditionschor besteht zu großen Teilen aus Verbrechern und Glücksrittern, seine Frau, die er in Havanna als Regentin zurücklässt, droht, ihn mit einem blasierten Sklavenhändler zu betrügen.

Es ist eine langsame, doch unaufhaltsame Reise in die Finsternis und in den Untergang, und Franzobel spart nicht mit Details menschlicher Unzulänglichkeiten. Hunger und Krankheit, Krieg und Verderben, Gestank und Geschrei - immer wieder zoomt der Autor ganz nahe heran. Schade, dass er dabei kaum ein Auge für die Schönheiten der unberührten Natur hat, die kein weißer Mann jemals zuvor betreten hat. Nur ganz selten halten die Eroberer inne und staunen. Und einmal, Jahre sind bereits vergangen, scheint es gar, als könnten die überlebenden Reste des herumirrenden Trupps, jeder längst mit einer oder mehreren Eingeborenenfrauen verbunden, es gut sein lassen und sich niederlassen. Wenn da nicht jene ansässigen Völker wären, die durch das Verhalten der Spanier früher oder später immer auf den Kriegspfad getrieben werden, egal wie friedlich sie zunächst die Eindringlinge empfangen.

Pferde hatten die Indianer damals noch nicht, die wurden erst von Desoto ins Land gebracht. So wie die Schweine und mit ihnen viele jener Krankheiten, die in Amerika noch Millionen Opfer fordern werden. Franzobels "Roman nach wahren Begebenheiten" ist immer wieder auch ein Bildungsroman. Hernando de Soto stirbt in der Wildnis. In die Geschichte (und - auf einem Gemälde von William Henry Powell - in die Rotunde des Kapitols) geht er ein als der Entdecker des Mississippi ("ein Strom, so breit, dass drei Doppelkonsonanten in ihm Platz fanden").

Immer wieder wechselt Franzobel leichtfüßig den Schauplatz und den Handlungsstrang, die Autorität des Erzählers nie aus der Hand gebend. Eine der Nebenhandlungen spielt in der Gegenwart: Ein New Yorker Anwalt klagt im Namen aller indigenen Stämme auf Rückgabe der gesamten USA an die Ureinwohner. Zunächst scheitert auch er. Doch das ist noch nicht das Ende. Das soll hier nicht verraten werden. Bloß der letzte Satz: "Hugh, sagten die Indianer. Die Menge applaudierte."

(S E R V I C E - Franzobel: "Die Eroberung Amerikas", Zsolnay Verlag, 544 Seiten, 26,80 Euro)