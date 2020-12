Schauspieler Rudi Widerhofer erhält Grazer Ernst-Binder-Stipendium

Laut Jury für seine "feine, fast poetische Fantasiebegabung"

Das Ernst-Binder-Stipendium, verliehen von der Stadt Graz, dem Freundeskreis des Schauspielhaus Graz e.V. und dem Schauspielhaus Graz, geht 2020 an Darsteller und Autor Rudi Widerhofer. Auf einen Festakt musste wegen der Corona-Pandemie verzichtet werden, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. So wurde das mit 5.000 Euro dotierte Stipendium im kleinen Rahmen von Kulturstadtrat Günter Riegler (ÖVP) übergeben.

Widerhofer, 1958 in Braunau am Inn geboren, arbeitete im Forum Stadtpark Graz und im dramagraz oft mit Ernst Binder zusammen. Seit 2016 ist er regelmäßiger Gast am Schauspielhaus Graz, zuletzt in Mina Salehpours Inszenierung von Johann Wolfgang von Goethes "Reineke Fuchs". Die Jury begründete die Vergabe des Stipendiums u. a. mit Widerhofers großer Bandbreite an Auftritten, seiner "feinen, fast poetischen Fantasiebegabung" und seiner Hingabe in all seinen Rollen, mit der er auch Figuren am Rande der Gesellschaft Würde und Sympathie verleihe.

Zuletzt hatten das Stipendium die Schauspielerinnen Mercy Dorcas Otieno (2017) und Ninja Reichert (2018) sowie die Bühnenbildnerin Vibeke Andersen (2019) erhalten. Mit der Vergabe des Stipendiums soll die Erinnerung an den Künstler Ernst Binder bewahrt werden. Der Jury gehören als Vertreter der Stadt Peter Grabensberger, die Vorsitzende des Freundeskreis des Schauspielhaus Graz, Elgrid Messner, und Schauspieler und Regisseur Daniel Doujenis sowie die Geschäftsführende Intendantin des Schauspielhaus Graz, Iris Laufenberg, an.