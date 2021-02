Schauspiellegende Lilo Pulver erhält den Schweizer Ehrenfilmpreis

Auszeichnung mit knapp 28.000 Euro dotiert

Der Ehrenpreis des Schweizer Filmpreises 2021 geht an Lilo Pulver. Durch die mit 30.000 Franken (27.773 Euro) dotierte Auszeichnung würdigt das Schweizer Kulturministerium "Lilo Pulvers Beitrag zur internationalen Filmgeschichte der 1950er Jahre bis heute". Die Verleihung der Auszeichnung an die 91-jährige Schauspielerin ("Ich denke oft an Piroschka" ) findet am 26. März online statt.

(S E R V I C E - www.quartz.ch)