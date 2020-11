Scheidende Bundesratspräsidentin: "Sehr herausforderndes Halbjahr"

Andrea Eder-Gitschthaler: "Es war schwierig, Mehrheiten für Covid-Maßnahmengesetze zu finden"

Die sechsmonatige Amtszeit von Bundesratspräsidentin Andrea Eder-Gitschthaler läuft zu Jahresende aus. "Es war ein sehr herausforderndes halbes Jahr", zog die ÖVP-Politikerin aus Salzburg gegenüber der APA Bilanz. Teils sehr schwierig sei es gewesen, Mehrheiten für die Covid-Maßnahmengesetze der Bundesregierung im Bundesrat zu finden. "Dazu mussten Kompromisse gefunden und Änderungen eingebaut werden."

Ein Spaziergang war ihre Amtszeit nicht, resümierte die Juristin. "Für mich waren die vergangenen Monate sehr fordernd und geprägt von politischem Einfühlungsvermögen, da die Beschlüsse im Bundesrat von den 61 Mitgliedern mehrheitlich gefasst werden müssen." Das sei nicht immer einfach zu erzielen und erfordere aufgrund der aktuellen Mandatsverteilung "viel Diplomatie, Einfühlungsvermögen und eine aktive Zusammenarbeit jenseits der parteipolitischen Grenzen", schilderte Eder-Gitschthaler.

Der Bundesrat ist in Österreich gemeinsam mit dem Nationalrat für die Gesetzgebung verantwortlich. Er vertritt die Interessen der Bundesländer und kann Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates beeinspruchen und damit aufschieben, in Ausnahmefällen sogar zu Fall bringen.

Die Corona-Pandemie habe den Stellenwert des Bundesrates unterstrichen, meinte die Salzburgerin. "In Zeiten wie diesen zeigt sich, wie wichtig der Bundesrat für den demokratischen Prozess in unserem Land ist." Nur wenn der Bundesrat keinen Einspruch gegen die Gesetzesvorschläge des Nationalrats einlegt, und bei Corona sei letztendlich immer eine Mehrheit erzielt worden, könne die nächste Tranche der wichtigen finanziellen Corona-Hilfspakete ohne Verzögerung auf den Weg gebracht werden, gab die Bundesratspräsidentin zu bedenken.

"Beim Covid-19-Maßnahmengesetz gab es dann den Kompromiss mit dem Herstellen des Einvernehmens mit dem Hauptausschuss des Nationalrates, sodass dann auch die SPÖ zustimmen konnte." Die Unterstützung von Künstlern sei ihr persönlich auch ein großes Anliegen gewesen. Schließlich wurde ein Fonds für eine Überbrückungsfinanzierung für selbstständige Künstlerinnen und Künstler errichtet. Das entsprechende Gesetz wurde am 2. Juli im Bundesrat beschlossen.

Neben den Corona-Maßnahmen war auch der Terroranschlag in Wien in ihrer Amtszeit "besonders herausfordernd", sagte Eder-Gitschthaler. Am Tag darauf waren Ausschuss- und Klubsitzungen anberaumt. "Es stellte sich die Frage, können wir die Sitzungen abhalten, ist es sicher genug, was die Gefährdungslage betrifft?" Die Bundesratspräsidentin beriet sich in zahlreichen Telefonaten und WhatsApp-Nachrichten und erkundigte sich beim Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit über die aktuelle Situation. "Ich erhielt die Auskunft, dass die Lage sicher sei. Dann musste ich rasch eine Entscheidung treffen." Sie entschied sich für die Durchführung der Sitzungen. "Damals habe ich eine große Verantwortung gespürt."

Ab Dezember wird es im Bundesrat noch spannender, weil die NEOS erstmals einen Bundesrat stellen und damit mehrheitsentscheidend sein können. Wegen der Neuzusammensetzung des Wiener Landtags wird sich nämlich auch die Mandatsverteilung der 61 Mitglieder im Bundesrat ab 3. Dezember ändern und zwar auf 25 ÖVP-, fünf Grüne-, 19 SPÖ-, elf FPÖ-Sitze und einen NEOS-Sitz. Türkis-Grün haben somit 30 Sitze, ebenfalls die Oppositionsparteien SPÖ/FPÖ.

Zünglein an der Waage kann daher das NEOS-Bundesratsmitglied sein - von den NEOS wurde der Rechtsanwalt Karl-Arthur Arlamovsky nominiert -, beispielsweise bei dem von der Bundesregierung ab 2022 geplanten Frühstarterbonus statt der abschlagsfreien Hacklerpensionsregelung. "Ich habe Signale bekommen, dass die NEOS da nicht mitgehen", sagte die Bundesratspräsidentin. "Die Beschlussfassungen werden damit noch interessanter und weniger voraussehbar. Besonders in Zeiten der Corona-Pandemie, in denen es oft gilt, Gesetze zur Eindämmung der Pandemie möglichst rasch zu verabschieden, ist diese eine Stimme der NEOS also von großer Bedeutung."

Der Bundesrat ist in den Augen von Eder-Gitschthaler "eine sehr aktive Länderkammer, insbesondere in puncto Zukunftsthemen", wie sie erklärte. "Abseits der Tagespolitik befassen wir uns mit Themen, die später Inhalte von Regierungsprogrammen werden. Etwa mit dem Schutz des Trinkwassers, den Folgen der Digitalisierung, der Zukunft der Pflege oder gerade aktuell mit der Sicherung der Zukunft des ländlichen Raumes. So wurde u.a. der Schutz des Trinkwassers auf Initiative des Bundesrats in der Verfassung verankert und die Mautbefreiung auf einem Teilstück der Autobahn rund um die Stadt Salzburg, in Tirol und Vorarlberg beschlossen. Diese Initiativen werden über Fraktionsgrenzen hinweg gesetzt und sind Ausdruck der Zusammenarbeit unter den Bundesländern."

Für einiges Aufsehen bei Männern aller Fraktionen habe sie mit einem Frühstück zum Kennenlernen nur für weibliche Parlamentsabgeordnete im Herbst im Palais Epstein in Wien gesorgt. "Es sind fast alle Damen gekommen. Das habe ich als sehr positiv empfunden." 42 Prozent der Bundesratsmitglieder sind Frauen.

Die Position der Bundesratspräsidentschaft - übrigens die dritthöchste nach Bundespräsident und Nationalratspräsident - wird im Halbjahrestakt gewechselt und geht als nächstes an den steirischen Bundesrat Christian Buchmann (ÖVP) über. Eder-Gitschthaler zeigte sich davon überzeugt, dass er das Föderalismus-Thema, das ihr sehr wichtig sei, weiterverfolgen werde. "Denn in sechs Monaten Amtszeit kann man zwar einiges auf den Weg bringen, aber keine Erfolge ernten", weiß die Juristin. "Deshalb ist Kontinuität mehr als gefragt."