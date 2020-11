Schengen - EU-Kommission will mehr Zusammenarbeit nationaler Behörden

Zur Stärkung des Schengen-Raums setzt die EU-Kommission unter anderem auf bessere Zusammenarbeit nationaler Behörden sowie auf verstärkte Kontrollen an den Außengrenzen. Dies sei Teil der Schengen-Strategie, die die Brüsseler Behörde 2021 präsentieren will, sagte ein Sprecher am Freitag.

Am Vortag hatte der französische Präsident Emmanuel Macron unter anderem gefordert, den Schengen-Raum insbesondere mit Blick auf den Schutz der europäischen Außengrenzen grundlegend zu überarbeiten. Zudem kündigte er nach den jüngsten Terroranschlägen in Frankreich schärfere Kontrollen an den eigenen Grenzen an. Der Sprecher der EU-Kommission betonte nun, dass der Schengen-Raum zu den größten Errungenschaften der EU gehöre. "Es ist in unserem gemeinsamen Interesse, die Integrität und das Funktionieren des Schengenraums ohne interne Grenzkontrollen zu schützen."

Dem Schengenraum gehören 26 europäische Länder an. Eigentlich gibt es an ihren Grenzen keine stationären Grenzkontrollen. Unter anderem Österreich, Frankreich und Deutschland nutzen jedoch seit Jahren eine Ausnahme und begründen dies meist damit, dass Terrorgefahr bestehe oder Asylwerber ansonsten unerlaubt von einem Land ins nächste ziehen könnten. Die EU-Kommission betont stets, diese Kontrollen sollten zeitlich begrenzt sein und es müsse sich um Ausnahmen handeln.

Während der Krisen der vergangenen Jahre sei Schengen immer stärker unter Druck geraten, sagte der Kommissionssprecher am Freitag. "Eine Schengen-Reform ist eindeutig erforderlich." Neben der besseren Zusammenarbeit insbesondere nationaler Polizeibehörden und stärkeren Kontrollen der Außengrenzen nannte der Sprecher mit Blick auf die Schengen-Strategie mehr Unterstützung durch die EU-Agenturen. Bis Dezember solle ein erstes "Schengen-Forum" mit Innenministern, Vertretern des Europaparlaments sowie nationaler Behörden veranstaltet werden.