Schieder neuer Vorsitzender der Westsahara-Gruppe im EU-Parlament

Europaabgeordneter: EU soll Druck auf Marokko zur Lösung des Konflikts ausüben

Der sozialdemokratische Europaabgeordnete Andreas Schieder (SPÖ) ist zum Vorsitzenden der fraktionsübergreifenden Westsahara-Gruppe im Europaparlament gewählt worden. Wie die SPÖ am Freitag in einer Aussendung mitteilte, gehören der Delegation 75 Abgeordnete aus fünf Fraktionen (Europäische Volkspartei, Sozialdemokraten, Grüne, Liberale und Linke) an. Schieder betonte anlässlich seiner Wahl, dass UNO und EU "nicht länger auf die Menschen in der Westsahara vergessen" sollen.

Schieder beklagte, dass die Menschen in der früheren spanischen Kolonie seit über 40 Jahren "unter marokkanischer Besatzung und unter teilweise untragbaren humanitären Bedingungen" lebten. Er wolle sich dafür einsetzen, dass die EU die internationalen Beziehungen zur Lösung des Konflikts anführe.

"Dazu müssen wir unbedingt den Druck auf Marokko verstärken, zum Beispiel, wenn es um Wirtschaftshilfen oder Fischereirechte geht", forderte der SPÖ-Europaabgeordnete konkret ein Ende der illegalen Besatzung und Siedlungspolitik sowie eine Ausweitung der UNO-Überwachung. "Außerdem müssen wir endlich ein Referendum zur Selbstbestimmung des saharauischen Volkes auf den Weg bringen."

Marokko hatte die rohstoffreiche Region nach dem Zusammenbruch der spanischen Diktatur im Jahr 1976 annektiert, woraufhin sich die Befreiungsfront Polisario formierte. Weder die Annexion noch die von der Polisario ausgerufene "Demokratische Republik Sahara" (DARS) erlangten breite internationale Anerkennung, Bemühungen der UNO zur Durchführung eines Selbstbestimmungsreferendums verliefen im Sande.

Ende 2020 erzielte Marokko einen entscheidenden diplomatischen Erfolg, indem es die Regierung von US-Präsident Donald Trump zur Anerkennung der Annexion bewegen konnte. Teil des Deals war die gegenseitige Anerkennung von Israel und Marokko. Die europäischen Staaten, darunter Österreich, folgten diesem Schritt bisher nicht. Trumps Nachfolger Joe Biden ließ bisher nicht erkennen, die Anerkennung rückgängig machen zu wollen.