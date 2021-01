Schießen: Luftdruckwaffen-EM in Lohja wegen Corona-Pandemie abgesagt

Die Luftdruckwaffen-EM der Sportschützen in Lohja in Finnland ist am Montag abgesagt worden. Die Organisatoren hatten sich bis zuletzt zuversichtlich gezeigt, mussten nun aber den aktuellen Entwicklungen der Coronavirus-Pandemie Tribut zollen. Die EM war von 26. Februar bis 6. März 2021 angesetzt und galt bis dato als Qualifikationsbewerb für die Olympischen Spiele in Tokio. Der Europäische Schießverband (ESC) prüft derzeit noch die Möglichkeit einer EM-Verschiebung.

Sollte dies nicht gelingen, sollen die hierfür nicht vergebenen Olympia-Quotenplätze über die Europäische Rangliste (Stand 31. Mai 2020) bestimmt werden. Das verlautete der Österreichische Schützenbund.