Schiitenführer al-Sadr springt für den Papst in die Bresche

Franziskus sei bei Irak-Reise als "Freund des Friedens" willkommen

Der einflussreiche irakische Schiitenführer Moqtada al-Sadr hat Gegner des bevorstehenden Papstbesuchs in die Schranken gewiesen. Offenheit gegenüber anderen Religionen sei wünschenswert und Franziskus im Irak willkommen, erklärte der einflussreiche Geistliche am Wochenende laut Kathpress per Twitter. Der Papst will Anfang März in den Irak reisen und unter anderem mit dem schiitischen Großajatollah Ali al-Sistani zusammentreffen. Die Sicherheitslage im Land ist angespannt.

Der 90-jährige al-Sistani gilt als mäßigender Gegenpol zum Populisten al-Sadr, Kopf des mit 54 von 329 Sitzen stärksten Wahlbündnisses im Parlament und Gründer der Mahdi-Armee mit mehreren zehntausend Milizionären.

Al-Sadr schrieb, Franziskus sei als Freund des Friedens in der heiligen Stadt Najaf willkommen. Er fuhr fort, Gott möge die Anhänger seiner Gesandten Jesus und Moses segnen, solange sie nicht Feindseligkeit schürten. Sich selbst bezeichnete der 46-Jährige als Anwalt für die Eintracht der Religionen.

Franziskus besucht als erster Papst den Irak. Von seiner Reise, die vom 5. bis 8. März stattfinden soll, erwarten viele, dass der Dialog zwischen den Religionen weiter vorangetrieben wird. Franziskus hatte Anfang 2019 die Vereinigten Arabischen Emirate besucht und dabei auch den hohen religiösen Vertreter des sunnitischen Islam, Großimam Ahmed al-Tajib, getroffen.