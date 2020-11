Schirachs Sterbehilfestück "Gott" kommt im TV zur Abstimmung

Nur in ARD und SRF, weil ORF Sendung nach Wien-Anschlag verschoben hat - Mit u.a. Lars Eidinger, Ulrich Matthes und Christiane Paul - Eidinger: Versuch, allen Parteien eine Meinung zu geben

Auf "Terror" folgt "Gott": Im Jahr 2017 wurde Ferdinand von Schirachs TV-Experiment "Terror - Ihr Urteil", bei dem das Fernsehpublikum am Ende über die Schuldfrage abstimmte, mit einer Romy für das "TV-Ereignis des Jahres" ausgezeichnet. Heuer wurde der Nachfolger "Gott" als Theaterstück in Berlin und Düsseldorf zeitgleich uraufgeführt. Am 23. November zeigen ARD und SRF um 20.15 Uhr nun "Gott" im Fernsehen. Thema ist die Sterbehilfe.

Nach dem Terroranschlag in Wien haben ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und Programmdirektorin Kathrin Zechner entschieden, die Ausstrahlung in Österreich auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, ein neuer Termin steht derzeit noch nicht fest. Heimische Zuschauer, die die Produktion schon jetzt sehen wollen, können allerdings auf die beiden anderen Eurovisionssender ausweichen.

In der Geschichte verhandelt eine Ethikkommission den Fall des 78-jährigen Pensionisten Richard Gärtner (Matthias Habich) und die Frage, ob ein Arzt einem Menschen ein tödliches Mittel geben darf, wenn dieser sich den Tod wünscht. Nach dem qualvollen Tod seiner Frau will Gärtner nicht mehr leben und kämpft dafür, selbstbestimmt sterben zu dürfen. Die TV-Produktion ist mit Lars Eidinger, Ulrich Matthes, Anna Maria Mühe, Barbara Auer, Götz Schubert und Christiane Paul prominent besetzt. Ähnlich wie bei von Schirachs Stück "Terror" können das deutsche und das Schweizer Publikum am Ende abstimmen, im ORF sollte in der ursprünglichen Planung ohne Abstimmung anschließend eine Diskussionsrunde folgen.

In die Rolle des Anwalts Biegler schlüpft auch diesmal wieder Lars Eidinger, als Ratsvorsitzende spricht Barbara Auer das Fernsehpublikum direkt an. Für Lars Eidinger ist es bereits die dritte Zusammenarbeit mit Regisseur Lars Kraume. Wie schon bei "Terror" sei es ein Genuss gewesen, sich einem Stoff in seiner ganzen Komplexität zu widmen, wie Eidinger im APA-Gespräch erzählt. "Gerade das ist ja in der heutigen Zeit sehr rar geworden", bezieht er sich auf oft allzu rasche und einseitige Meinungsbildung. "Wir nehmen ein Thema und beleuchten es von allen Seiten. Das ist ja auch die eigentliche Aufgabe von Kunst", so Eidinger. "Theater versucht zu verdichten, damit sich das Publikum dann ein Urteil bilden kann."

Seine eigene Einstellung zum Thema Sterbehilfe sei auch vor dem Dreh nicht so klar auf einer Seite verortet gewesen. "Es ist nicht so einfach, da eine eindeutige Meinung zu formulieren". "Gott" unternehme jedenfalls den Versuch, allen vertretenen Parteien eine Meinung zu geben. Es sei nahezu unmöglich, die Frage, wem unser Leben gehört, zu beantworten. Sich das Leben zu nehmen, sei eine Freiheit des Menschen. Es entstehe aber eine gänzlich andere Problematik, wenn man jemand anderen um Hilfe bittet. "Das schränkt die Freiheit des anderen ein", so Eidinger. Die Figur des Anwalts sei "im Grunde" das Alter Ego Schirachs, eine "Abrechnung mit seiner Vergangenheit" und im Stück auch eine Abrechnung mit der katholischen Kirche. "Deshalb ist Biegler da so vehement", vermutet Eidinger.

Wie die Abstimmung des Fernsehpublikums am Ende ausgeht, weiß niemand. "Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es für beide Seiten Stimmen geben wird. Ich finde, dass man das aushalten muss." Klar sei eine Abstimmung über Leben und Tod ambivalent, "es ist keine Matheaufgabe. Beide Haltungen haben auch ihre Legitimation. Es geht ja nicht um richtig und falsch, sondern zeigt im Grunde, dass es ambivalent ist", so Eidinger.

Dass eine Ausstrahlung inmitten der Coronapandemie und damit die Thematisierung von Suizid problematisch sein könnte, glaubt Eidinger nicht. Es sei zwar heikel, aber "es ist kein Thema, dem man begegnet, indem man es tabuisiert." Vielleicht sei es derzeit besonders wichtig, sich damit zu konfrontieren und Menschen so die Möglichkeit bieten, einen Suizid am Ende "nochmal zu überdenken". Schließlich sei "GOTT von Ferdinand von Schirach" "nicht tendenziös, Suizid wird darin nicht verherrlicht".

"In unserer Debattenkultur geht es darum, das Gegenüber zu überzeugen, aber auch die eigene Meinung zur Disposition zu stellen." Es sei kein Zeichen von Schwäche, die eigene Haltung zu überwerfen. Somit sei das Format ideal: "Es ist wichtig, dem Gegenüber Raum zu geben, um sich zu formulieren. Das bringt der Stoff und das Format auf jeden Fall mit sich."

(Das Gespräch führte Sonja Harter/APA)