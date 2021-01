Schlagerstar Tony Marshall wartet verzweifelt auf Corona-Impfung

82-Jähriger will keinen Promi-Bonus, sondern was ihm zusteht

Schlagerstar Tony Marshall (82) teilt das Schicksal von vielen Älteren in Deutschland - er wartet noch auf seine Impfung gegen das Coronavirus. "Seit Wochen versuche ich, eine Impfung zu bekommen, aber ich habe keine Chance, werde vertröstet", erzählte der Deutsche der "Bild"-Zeitung vom Donnerstag. Er sei schon total verzweifelt.

"Ich will keinen Promi-Bonus, sondern das, was mir als über 80-jähriger und Risiko-Dialyse-Patient zusteht." Im Impfzentrum heiße es nur: "Rufen Sie morgen wieder an!" Er sei ein treuer Staatsbürger, der sich an alle Corona-Vorgaben halte. "Aber es muss auch mal was vom Staat zurückkommen! Ich hänge noch am Leben wie viele andere in meinem Alter auch!" Marshall ist für Hits wie "Schöne Maid" und "Heute hau'n wir auf die Pauke" bekannt.