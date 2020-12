Schlangenhaut im Keller gefunden - Haus in Dortmund geräumt

Experten schlossen nicht aus, dass es sich um ein gefährliches Tier handelt

Nach dem Fund einer Schlangenhaut hat die Feuerwehr am Donnerstag ein Mehrfamilienhaus in der deutsche Stadt Dortmund (Bundesland Nordrhein-Westfalen) geräumt. Die Bewohner müssen den Jahreswechsel nun bei Freunden und Bekannten oder in einer Notunterkunft verbringen.

Ein Bewohner habe die Haut in der Früh des Silvestertags gefunden und die Feuerwehr alarmiert. Experten könnten nicht ausschließen, dass es sich um eine gefährliche Schlange handelt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Haus sei daraufhin geräumt worden. Zwei Schlangenexperten seien vor Ort und hätten unter anderem Mehl ausgestreut, um zu sehen, ob wirklich eine Schlange im Gebäude ist.