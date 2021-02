Schlechtes Gewissen: Räuber stellte sich in Wals der Polizei

Drogensüchtiger Deutscher hatte Apotheke beim Salzburger Hauptbahnhof überfallen

Aufgrund seines schlechten Gewissens hat sich am Mittwoch in Salzburg ein 37-jähriger Mann auf der Polizeiinspektion in Wals (Flachgau) gestellt. Der Deutsche gestand, am 23. Jänner 2021 in einer Apotheke beim Hauptbahnhof Drogenersatzstoffe gestohlen zu haben. Der Räuber hatte damals nach Fentanyl-Pflastern gegriffen und war aus dem Laden gestürmt. Als ihn Angestellte stoppen wollten, zog er aus seiner Jacke eine Pistole. Die Fahndung nach dem Mann verlief dann ohne Erfolg.

Gegenüber der Polizei gab der Deutsche an, dass er das Medikament für den Eigenbedarf benötigte. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Nicht bekannt war zunächst, ob es sich bei der Waffe um eine echte Pistole, eine Schreckschusswaffe oder um Spielzeug gehandelt hat.