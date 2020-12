Schlepper bei Corona-Grenzeinsatz an oö. Grenze zu Bayern erwischt

Mit sieben Flüchtlingen von Wien auf dem Weg nach Deutschland gewesen

Bei einer Verkehrskontrolle beim Corona-Grenzeinsatz hat die oberösterreichische Polizei Dienstagnachmittag in Reichersberg im Bezirk Ried im Innkreis einen 36-Jährigen Syrer erwischt, der sieben Flüchtlinge aus Wien nach Deutschland befördern wollte. Laut Polizei gab der Mann an, er arbeite als Taxifahrer in Wien und sei im Auftrag seines Chefs unterwegs. Er wurde wegen des Verdachtes der Schlepperei festgenommen, mit den Aufgegriffenen beschäftigt sich die Fremdenpolizei.