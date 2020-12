Bei einem Verkehrsschwerpunkt der Polizei ist in der Nacht auf Montag in Wien ein mutmaßlicher Schlepper festgenommen worden. In dem Opel Astra des 31-jährigen Verdächtigen stießen die Beamte auf fünf - offenbar geschleppte - Männer. In einer ersten Befragung gab der Syrer an, nicht zu wissen, wer die Personen sind oder wie sie in sein Auto gelangt sind. Daraufhin wurde er festgenommen, berichtete die Exekutive.