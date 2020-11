Schlepperei über den Brenner - Acht Personen in Italien in Haft

Carabinieri in Turin zerschlugen internationalen Ring

Die Carabinieri in Turin haben einen internationale Schlepperring zerschlagen, der Migranten über den Brenner von Italien nach Österreich schleuste. Die Handschellen klickten für zwei Italiener und sechs Ausländer, denen Schlepperei vorgeworfen wird, teilten die italienischen Justizbehörden am Dienstag mit. Der Schlepperring organisierte demnach die Fahrten von in Italien eingetroffenen Migranten aus Pakistan, Indien und Bangladesch nach Österreich und nach Frankreich.

Die Mitglieder des Rings beherbergten für hohe Summen die Migranten in Italien und begleiteten sie im Auto bis zur österreichischen bzw. französischen Grenze. Auf diese Weise sollen Dutzende von Migranten, darunter auch viele Minderjährige ins Ausland geschleppt worden sein, berichteten die Carabinieri. Im Rahmen der Ermittlungen wurden 67 Personen angezeigt.