Schlepperring zerschlagen: 19 Personen in Italien in Haft

Menschenhändler hatten Verbindungen zu kriminellen Gruppen in der Türkei und in Griechenland

Ermittler der sizilianischen Stadt Catania haben einen internationalen Schlepperring zerschlagen, der Kontakte zu kriminellen Gruppen in der Türkei und in Griechenland hatte. 19 Personen wurden in verschiedenen italienischen Städten, darunter Mailand, Turin, Ventimiglia und Bari, festgenommen, teilten die Justizbehörden am Samstag mit.

Der Ring schleppte Migranten aus Afghanistan, Pakistan und dem Iran über die Türkei und Griechenland nach Italien. Danach reisten viele Migranten nach Frankreich und Nordeuropa weiter.