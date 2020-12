Schmit und Rendi-Wagner pochen auf einheitliche Lohnstandards in EU

EU-Sozialkommissar: Österreich skeptisch gegenüber EU-Richtlinie

EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit und SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner pochen auf einheitliche Lohnstandards in der Europäischen Union. Die Einführung eines europaweiten Mindestlohns würde die notwendige "soziale Konvergenz" in Europa beschleunigen, betonte Schmit am Dienstagabend bei einer vom Karl-Renner-Institut organisierten Diskussion. Sonst würden sich die Menschen von Europa abwenden.

Die EU-Kommission hatte heuer eine neue Richtlinie zu einem europaweiten Mindestlohn vorgelegt. "Dieser Vorschlag hätte auch ambitionierter sein können", räumte Schmit ein. Allerdings würden EU-Verträge eine Festsetzung von Lohnhöhen verhindern. Mindestlöhne seien aber immer nur die "zweitbeste Lösung", erklärte Schmit zudem, "die beste sind natürlich Tarifverträge".

Die Hälfte der Mitgliedstaaten habe positiv auf den Vorschlag reagiert, Österreich sei unter den Skeptikern, berichtete der luxemburgische Sozialdemokrat. "Großes Problem" sind laut Schmit etwa Schweden und Finnland, die Angst davor haben, dass ihr Lohnsystem verändert wird. Dennoch glaube er an eine qualifizierte Mehrheit für die Richtlinie, zeigte sich der EU-Kommissar zuversichtlich. Österreich an sich wäre davon auch nicht so betroffen, da es in der Alpenrepublik einen sehr hohen Anteil an Tarifverträgen gebe - es gehe mehr darum, dass andere Länder nachziehen.

In Österreich sind Mindestlöhne bzw. Mindestgehälter in den Kollektivverträgen geregelt, von denen fast alle Arbeitnehmer erfasst sind. Einen gesetzlichen Mindestlohn gibt es hingegen nicht.

Für einheitliche Lohnstandards in der EU sprach sich auch Rendi-Wagner aus. "Europäische Mindestlöhne nehmen den Druck vom österreichischen Arbeitsmarkt" und es gebe weniger Lohn- und Sozialdumping, sagte die Sozialdemokratin mit Blick auf die östlichen Nachbarländer mit niedrigeren Lohnstandards. Auch würde sich der Wettbewerb unter europäischen Firmen fairer gestalten.

Es sei klar, dass die Corona-Krise eine "riesengroße Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise herbeigeführt habe", so die SPÖ-Chefin, "wann, wenn nicht jetzt, beginnen wir auch auf europäischer Ebene über mehr soziale Standards zu sprechen". Die soziale Schere in, aber auch zwischen den Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, werde sich weiter ausweiten, warnte Rendi-Wagner.

"Prinzipiell begrüßen wir die Initiative", sagte die GPA-Vorsitzende Barbara Teiber zu der vorgeschlagenen Richtlinie der EU-Kommission. Allerdings würden ihr die "konkreteren Vorgaben", etwa zur Höhe des Mindestlohns, fehlen, so Teiber. Zudem warnte sie davor, dass durch die Coronavirus-Krise der Druck auf die Löhne und Gehälter steige.

In Europa gibt es nach Angaben von SPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament, Andreas Schieder, in 21 Ländern einen gesetzlichen Mindestlohn, allerdings liegt der zumeist nicht über 60 Prozent des Medianeinkommens. Der Median wird auch mittlerer Lohn genannt und ist eine Rechengröße: 50 Prozent der Arbeitnehmer verdienen mehr, 50 Prozent weniger.