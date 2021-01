Schnee - 55 Soldaten zum Dächer Abschöpfen in Osttirol im Einsatz

In der kommenden Woche noch 44

Ab Freitag ist das Bundesheer in Osttirol im Schnee-Assistenzeinsatz. 55 Soldaten wurden laut Medienberichten zur Verfügung gestellt, um Hausdächer an öffentlichen Gebäuden von der Schneelast zu befreien. So sollen etwa die Dächer der Fernwärme und des Lienzer Altenpflegeheims aus statischen Gründen "entlastet" werden.

In der kommenden Woche würden dann noch 44 Soldaten im Einsatz stehen, hieß es. Der Bezirk Lienz hatte seit Anfang Dezember Rekordniederschläge verzeichnet.