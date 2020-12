Schnee - Aufräumarbeiten in Osttirol weiter im Gange

Lawinengefahr im Sinken - Einige Straßen wieder freigegeben

Auch am Freitag sind die Aufräumarbeiten nach den heftigen Schneefällen in Osttirol noch im Gange gewesen. Nachdem sich bereits am Donnerstagnachmittag eine Lawine oberhalb der Gailtalstraße (B111) gelöst hatte, war es in der Nacht bei Obertilliach zu einem weiteren Lawinenabgang auf die Gailtalstraße gekommen. Die Straße wurde in der Früh wieder freigeräumt, teilte das Land in einer Aussendung mit.

"Wir beobachten die Entwicklungen in unserem Bezirk nach wie vor genau und sind im ständigen Austausch mit der Lawinenkommission", sagte Harald Haider, Leiter des Baubezirksamtes Lienz. Einige Straße konnten für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Rudi Mair vom Lawinenwarndienst Tirol berichtete, dass die Lawinengefahr über das Wochenende langsam zurückgehen wird. In Osttirol gelte überwiegend ebenso wie entlang des Alpenhauptkammes Gefahrenstufe "3" auf der fünfteiligen Skala. Im nördlichen Teil Tirols herrschte Gefahrenstufe "2". "Wie erwartet wird es auch in den kommenden Tagen vor allem in Osttirol noch Gleitschneelawinen geben können. Diese gleiten an Grashängen ab und können teilweise Straßenabschnitte verschütten", so Mair. Wintersportler mahnte der Lawinenexperte zum Aufpassen. Vor allem im hochalpinen Bereich gebe es durch den Wind Triebschneeansammlungen und die Gefahr von Schneebrettlawinen.

Die Gailtalstraße (B111) war von Obertilliach bis zur Landesgrenze Wacht gesperrt, im Bereich von Tassenbach bis Obertilliach war sie für den Verkehr freigegeben. Die Kalserstraße (L26) war seit 11.00 Uhr geöffnet und die Felbertauernstraße (B108) zwischen Huben und Brühl seit 12.00 Uhr. Die Defereggentalstraße (L25) blieb bei Plon/Hopfgarten vorerst gesperrt, ebenso waren einige Weiler auf der Pustertaler Höhenstraße (L324) derzeit nicht oder nur schwer erreichbar. Die Virgentalstraße (L24) wurde wieder auf der gesamten Strecke für den Verkehr freigegeben.