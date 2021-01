Schnee - Auto und Schneepflug kollidierten in OÖ

Zweiter Pkw überschlug sich mehrmals - Je ein Verletzer bei den Unfällen

In Oberösterreich sind Mittwochfrüh schneebedingt zwei Autofahrer mit ihren Pkw verunglückt. Im Ortszentrum von Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) kollidierte ein Wagen mit einem Schneepflug. In Gaspoltshofen (Bezirk Grieskirchen) überschlug sich ein 25-Jähriger mehrmals mit dem Auto, informierte die Polizei. Bei den Unfällen wurde jeweils eine Person verletzt.

Im Bereich einer Kreuzung in Neuhofen waren ein Auto und ein Schneepflug im rechten Winkel ineinandergekracht. Der 59-jährige Autofahrer blieb unverletzt, der 58-jährige Schneepflugfahrer kam ins Unfallkrankenhaus Linz.

Auf der Schneefahrbahn hat ein 25-Jähriger in Gaspoltshofen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Nach mehreren Überschlägen blieb der Pkw auf dem Dach in einem Feld liegen. Der Mann konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien und wurde ins Klinikum Wels eingeliefert.